¡Match point! Sucesión de toques y golazo de Sterling en el Manchester City vs. Chelsea [VIDEO]

El del resultado tenístico. Una masacre se ha vivido en el Etihad Stadium. Raheem Sterling puso el 6-0 en el Manchester City vs. Chelsea en un partido válido por la Premier League. Los ‘Citizens’ celebran en casa, los ‘Blues’ no querrán hablar del partido y probablemente más de uno no tenga ganas de ir al trabajo el lunes por la mañana. Una paliza, una sucesión de grandes y un partido para el recuerdo para Pep Guardiola y sus dirigidos.



En la previa del Manchester City se pensaba en un partido peleado, pero conforme fue viéndose el fútbol en el terreno de juego, se veía como el City golpeada una y otra vez a los dirigidos de Maurizio Sarri, quien se encuentra en duda para la próxima temporada.



Raheem Sterling marcó el gol de la cereza (6-0) así como también fue quien abrió el marcador para el equipo de Pep Guardiola. Sergio Agüero, por su parte, marcó un triplete y Gundogan puso otro para los ‘Citizens’, un equipo que llega a pleno en el último tramo de la temporada.



Manchester City toma el primer lugar de la liga inglesa, mientras que el Chelsea cae al quinto lugar de la tabla de posiciones, fuera de la Champions League en estos momentos.