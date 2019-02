¡Encontronazo! El cruce entre Sarri y Kepa tras negativa del portero a ser cambiado [VIDEO]

Uno de los momentos más tensos de la vibrante final de la Carabao Cup entre Manchester City y Chelsea lo protagonizaron el técnico italiano Maurizio Sarri, Kepa y Willy Caballero. El arquero no quiso salir, y el entrenador explotó ante las cámaras de TV.

Ya en tiempo extra, Kepa fue atendido por los médicos del Chelsea ante una supuesta lesión. Debido a ello, el técnico de los 'Blues' mandó a calentar a Wilfredo Caballero y ordenó su sustitución a muy poco de que el árbitro haga sonar su silbato.



Cuando todo estaba preparado para que se produzca el cambio, Kepa insistió en continuar en la cancha y, con su brazo, hizo gestos para que la variante no se concrete. Mientras eso, Maurizio Sarri insistía y llenaba de ira. Al final no hubo ningún cambio.



El estratega de Chelsea iba de lado a lado e intentó retirarse del campo. No sabía qué hacer. Caballero esperaba al borde de la cancha con las ganas de estar presente para la tanda de penales, cosa que finalmente no sucedió. Kepa continuó y tapó hasta el final.



El Manchester City conquistó este domingo la Carabao Cup inglesa tras superar en los penales al Chelsea (4-3), después de que los 90 minutos reglamentados y la prórroga acabasen con el empate inicial 0-0.



El City revalida así el título de 2018 y sigue en disposición de acabar la temporada con cuatro trofeos (aspira también a la Premier League, la FA Cup y la Champions League).



El video del momento: Kepa, Caballero y Maurizio Sarri.

