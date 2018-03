Manchester City vs. Chelsea. Tres días después de golear al Arsenal por segunda vez en menos de una semana, el City de Pep Guardiola tiene otra prueba de fuego en la Premier League : recibe el domingo en el Etihad Stadium al Chelsea, vigente campeón de liga y que apura sus opciones para no perder el tren de la Liga de Campeones, por la fecha 29 del torneo. El duelo se disputará desde las 11:00 a.m. (hora peruana).



El líder destacado de la clasificación necesita 15 puntos de los 30 que quedan en juego para coronarse como nuevo rey de Inglaterra. Y los tres primeros puntos pasan por el duelo del domingo en casa ante unos 'Blues' que buscan un triunfo balsámico que los mantenga en la pelea por las plazas que dan acceso a la próxima edición de la Champions.

PAÍS HORARIO México 10:00 a.m. Perú 11:00 a.m. Colombia 11:00 a.m. Ecuador 11:00 a.m. Argentina 1:00 p.m. Chile 1:00 p.m. Inglaterra 4:00 p.m.

"Ya el año pasado el Manchester City era un equipo fabuloso. Ahora el entrenador mejoró la calidad del once inicial y de los suplentes. Y este es el resultado. Debemos estar listos para pelear e intentar conseguir billete para la Liga de Campeones", declaró este viernes Antonio Conte.



El entrenador italiano tiene tres bajas para el duelo -Tiemoué Bakayoko, David Luiz y Ethan Ampadu, todos lesionados-, aunque recupera al centrocampista Ross Barkley, quien se perdió la derrota del pasado fin de semana en Old Trafford a manos del Manchester United (2-1).



En los 'Citizens', Guardiola tiene las dudas de Kyle Walker, que se marchó lesionado el jueves en el Emirates Stadium, y Raheem Sterling. Es baja confirmada el brasileño Fernandinho, quien se recupera de la lesión muscular sufrida en la final de la Copa de la Liga, aunque Fabian Delph regresará al 'once' tras cumplir tres partidos de sanción.



"Si ganamos cinco de los 10 partidos que nos quedan, seremos campeones. Nos faltan 15 puntos, pero el fútbol es impredecible y puede suceder de todo. El domingo nos enfrentamos con el último campeón y sólo tenemos tres días para recuperarnos", añadió Guardiola tras su contundente triunfo el jueves en Londres. EFE