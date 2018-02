Manchester City vs. Leicester City se enfrentan este sábado (12:30 p.m. hora peruana) a través de la señal de DirecTV. Sigue la transmisión del partido de fútbol EN VIVO desde el Etihad Stadium por la fecha 27 de la Premier League. Pep Guardiola cuenta con cinco bajas para este partido, aunque la presencia de Kevin De Bruyne y Sergio Agüero se encuentra asegurada para todos los fanáticos ‘Citizens’. Leicester City, por su parte, podría tener a Riyad Mahrez.



Riyad Mahrez puso fin a su 'huelga' y regresó a los entrenamientos del Leicester este viernes, en la víspera del desplazamiento de su equipo a la cancha del Manchester City. Mahrez, de 26 años, no entrenó con el Leicester durante las últimas dos semanas, faltando también a los partidos, en protesta por no haber salido del club con destino al Manchester City.



Horarios en el mundo Hora País Canal Perú 12:30 p.m. DirecTV Colombia 12:30 p.m. DirecTV Argentina 2:30 p.m. DirecTV Chile 2:30 p.m. DirecTV México 11:30 a.m. DirecTV España 6:30 p.m. Nueva York 12:30 p.m. California 9:30 a.m.

Según los medios ingleses, el Leicester habría rechazado una oferta de 90 millones de euros por los derechos del mediapunta.



Sky Sports informó de que el jugador recibió una multa de 240.000 libras (272.000 euros) por su actitud.



Sin su estrella, el Leicester solo ganó un punto, ante el Swansea (1-1), después de perder 2-1 en la cancha del Everton.



A pesar de regresar a los entrenamientos, previsiblemente Mahrez no jugará ante el City.



"Pienso que Riyad no estará disponible para el partido del sábado. Espero que regrese y trabaje duro con el equipo", señaló el técnico francés Claude Puel el jueves en conferencia de prensa.