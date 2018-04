Manchester City vs. Swansea City se miden este domingo 22 de abril por la jornada 35 de la Premier League. El partido se jugará en el Etihad Stadium desde las 10:30 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV. Los 'Citizens' buscarán sacarle lustre al reciente título liguero luego de la victoria sobre el Tottenham en Wembley.

En lo más alto de la tabla, con 87 puntos, Manchester City se hizo inalcanzable para sus demás rivales. Los 'Citizens', liderados por Pep Guardiola, dominaron el certamen de principio a fin y solo les queda cumplir con el calendario, además de alcanzar algunos récords.

País Hora México 10:30 a.m. Perú 10:30 a.m. Colombia 10:30 a.m. Ecuador 10:30 a.m. Venezuela 11:30 a.m. Bolivia 11:30 a.m. Paraguay 12:30 p.m. Chile 12:30 p.m. Uruguay 12:30 p.m. Argentina 12:30 p.m. España 5:30 p.m.

El Manchester City está a solo ocho unidades para batir los 95 que logró el Chelsea en el curso 2004-2005. Con 28 victorias, también está en condiciones de superar los 30 triunfos de los Blues la pasada temporada. El equipo de Londres ostenta también el récord de goles -103 en el curso 2009-2010- , pero corre peligro porque el City suma 93.



Convertido por sus números y su espectacular juego ofensivo en uno de los equipos referencia que ha ganado la Premier League, al City le queda la espina de la Liga de Campeones, tras haber sido eliminado esta semana ante el Liverpool en cuartos, con dos derrotas (3-0 y 2-1).



En su carrera de los récords el Manchester City tiene como primera parada celebrar el título el domingo junto a su afición en el Etihad Stadium. El invitado será un Swansea (17º) metido de lleno en la pelea por no descender.



"Quiero ver nuestra reacción la próxima temporada porque nunca he sido capaz de conservar un título (campeón en 2012 y 2014). No es una dinastía, es solo un título. Estamos muy contentos pero nos queda mucho para desbloquear todo nuestro potencial", señaló el belga Vincent Kompany, capitán del City.

Manchester City vs. Swansea: probables alineaciones

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Delph, De Bruyne, Gundogan, Silva, Sterling, Gabriel Jesus y Sané.



Swansea City: Fabianski, Naughton, Van der Hoorn, Fernández, Mawson, Olsson, Ayew, Carroll, King, Clucas y Jordan Ayew.

