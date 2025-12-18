Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Manchester City vs West Ham, correspondiente a la jornada 17 de la Premier League que se jugará este sábado 20 de diciembre en el Etihad Stadium.

Pronósticos: Manchester City vs West Ham

Gana Manchester City/No anotan ambos equipos - 2.07 vía Betano

Manchester City anota más de 2.5 goles - 1.70 vía Betano

Manchester City gana ambos tiempos - 2.22 vía Betano

Análisis de apuestas Manchester City vs West Ham

Manchester City se verá las caras con West Ham en un compromiso correspondiente a la jornada 17 de la Premier League. Los dirigidos por Pep Guardiola saldrán por su quinto triunfo consecutivo en el campeonato, mientras que los visitantes necesitan sumar para salir de la zona de descenso.

Los Citizens tienen seis victorias al hilo entre todas las competencias. Este equipo goleó al Crystal Palace (3-0) en la jornada pasada, mientras que entre semana superó al Brentford (2-0). Se ubican en la segunda posición con 34 puntos, a dos del Arsenal.

Por su parte, West Ham vive una temporada para el olvido. Los visitantes llegan con solo dos victorias en sus últimos diez partidos y cinco presentaciones sin ganar. Vienen de perder con Aston Villa (2-3). The Hammers se encuentran en la decimoctava casilla con 13 puntos, a tres del Leeds (17°).

Ante la realidad de ambos equipos, Manchester City es el claro favorito. Además, se espera una goleada en casa de los dirigidos por Guardiola.

Triunfo sin recibir goles

Por el poderío del Manchester City, así como sus antecedentes más recientes, no extrañaría que consigan la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro duelos de los dirigidos por Guardiola.

Asimismo, West Ham no marcó en tres de sus anteriores cinco derrotas en la Premier League.

Apuesta 1: Manchester City vs West Ham: Gana Manchester City/No anotan ambos equipos - 2.07 vía Betano

Goles del City

Por las anteriores actuaciones, es probable que Manchester City anote más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los seis partidos más recientes de los Citizens. Además, esto se dio en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.

De igual manera, West Ham recibió tres goles en la pasada derrota ante Aston Villa (2-3).

Apuesta 2: Manchester City vs West Ham: Manchester City anota más de 2.5 goles - 1.70 vía Betano

Triunfo en ambos tiempos

Se espera un duelo dominado de principio a fin por el Manchester City, por lo que podrían ganar ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en sus dos presentaciones más recientes en la Premier League, así como en su triunfo entre semana por la EFL Cup.

Apuesta 3: Manchester City vs West Ham: Manchester City gana ambos tiempos - 2.22 vía Betano

Cuotas Manchester City vs West Ham

Resultado Cuotas Manchester City 1.22 Empate 6.60 West Ham 13.00

Manchester City vs West Ham: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 124 oportunidades. El balance es de 67 victorias de Manchester City, 19 empates y 37 triunfos del West Ham. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: