¡Una locura! Manchester City marcó cinco goles en 17 minutos y resultado da la vuelta al mundo [VIDEO]

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



► ¡Y Dembélé al carrer! Barcelona decide su venta y ya tiene a un reemplazo de solo 30 millones de euros



El Manchester City ha demostrado ante Watford que es una auténtica máquina de goles. Y es que apenas a los 17 minutos de juego, el equipo Pep Guardiola ya ganaba por 5-0 en partido de la fecha 5 de la Premier League 2019. Todo un escándalo.



El primer gol del Manchester City llegó apenas a los 50 segundos de juego gracias a David Silva. El Watford no terminaba de reponerse del primer golpe y Sergio Agüero marcó el segundo de penal cuando el reloj marcaba el minuto 6.



En complicidad con el arquero, Mahrez encontró el 3-0 para el Manchester City. El partido ya estaba liquidado, pero Guardiola ordenó a sus dirigidos no parar la máquina. Es así que el cuarto tanto llegó a los 15 minutos por medio del portugués Bernardo Silva.



Solo dos minutos más tarde, el argentino Nicolas Otamendi volvió a ampliar la ventaja del Manchester City. Tras un pase de Agüero, el defensor puso la 'manita' ante un Etihad Stadium que no creía en semejante resultado en tan corto tiempo.



De esta forma, el Manchester City ha logrado el récord de ser el equipo que más rápido ha marcado cinco goles en toda la historia de la Premier League.

Manchester City le hizo cinco goles al Watford en solo 17 minutos del partido por Premier League. (ESPN)

► ¡Se suma la 'MSG'! Los últimos tridentes ofensivos del Barcelona que dieron que hablar [FOTOS]



► Florentino quiere venderlo, pero Zidane confía en él: lío entre presidente y DT por un crack de Real Madrid



► ¡Esto es un asalto! El club que amenaza con pagar la cláusula de Ansu Fati para llevárselo del Barça



► El Barça necesita vender: Rakitic y Umtiti en la mira de dos clubes de la Premier para enero de 2020