Manchester United no la pasa bien luego de lo vivido el pasado fin de semana. Como se recuerda, los dirigidos por José Mourinho perdieron 3-2 ante el modesto Brighton por la segunda fecha de la Premier League en condición de visitante. No es que los 'Red Devils' estén últimos, pero no han mostrado una buena idea de juego en los minutos que han tenido.

Es por que ello que la directiva del Manchester United no se quedó de brazos cruzados por esta situación. El diario español AS sostiene que el vicepresidente ejecutivo del club, Ed Woodward, bajo hasta el vestuario donde estaban sus jugadores para hablar con ellos respecto a la derrota.

El citado medio indica que el dirigente del Manchester United pidió explicaciones a los futbolistas por lo sucedido. La charla no duró más de cinco minutos y el hombre de la plana alta dirigencial aprovechó que Mourinho estaba en zona mixta dando declaraciones a la prensa por el encuentro. Ni se cruzó con el entrenador y salió raudo mirando su celular.

Uno de los que habló tras el cotejo fue el volante Paul Pogba. Le consultaron respecto al nivel que mostraron en esta jornada. "La verdad que ellos se la creyeron más que nosotros. Soy el primero en decir que mi actitud no fue la mejor. Cometimos muchos errores", dijo.

Por otra parte, el United tendrá la chance de lavarse la cara el próximo lunes cuando reciba al Tottenham en Old Trafford. Los 'Spurs' viene de derrotar al Fulham por 3-1 con un gol del delantero Harry Kane.