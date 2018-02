No basta. La frase no remite a una canción, sino a los pedidos que le llegaron esta temporada a Mourinho en el ataque del Manchester United. Los directivos ‘Red Devils’ apostaron por Romelu Lukaku y Alexis Sánchez, y ‘Mou’ aún seguiría queriendo reforzar la delantera para la próxima temporada. ¿El jugador observado? Nada menos que Mauro Icardi , el delantero del Inter de Milan que pelea por un lugar en la convocatoria de Sampaoli para el Mundial.



Según ‘The Sun’, en Old Trafford han analizado las cualidades de Icardi, por lo que creen que sería una buena inversión los 110 millones de euros de su cláusula de rescisión. Sin embargo, en la institución interista esperan que Mauro decida renovar con ellos, para que de esta forma pueda seguir en el equipo y, si es vendido, pueda ganar una mayor tajada que la actual.



Como se ha mencionado en anterioridad, Icardi también se ha encontrado en la órbita del Real Madrid para el mercado de invierno, pero finalmente Zidane decidió que no traer refuerzos para la plantilla. El técnico francés consideró mejor que los jugadores del actual plantel sean los que den vuelta a la irregular situación que llevan los madridistas.



Icardi es del interés de varios equipos en Europa, siendo su ficha manejable a los presupuestos actuales del mundo, así como su edad (24 años) un valor agregado.



En palabras de Federico Pastorello, el agente de Icardi así como lo es su Wanda Nara, Mauro será “el traspaso boom del próximo mercado”. Las declaraciones fueron dadas hace unas semanas a Tuttosport, en donde se habla la posibilidad de que el delantero del Inter de Milán haga maletas con destino a España o Inglaterra.