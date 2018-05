José Mourinho es uno de los técnicos que nunca se calla, ni siquiera cuando tiene que hablar de sus jugadores en Manchester United. En más de una oportunidad, el entrenador portugués ha tenido fuertes palabras hacia sus dirigidos y el pasado miércoles parece que se la habría pasado la mano.

Resulta que en rueda de prensa previa al partido de este jueves frente al West Ham por la Premier League, José Mourinho sostuvo que no confía (en algunos) jugadores del Manchester United. Para el ex Real Madrid, sus dirigidos no han rendido lo esperado a lo largo de la temporada.

"Confío más en que otros puedan llenar el vacío (para la campaña 2018-19). Trabajé con ellos durante un par de años. Les conozco mejor que nadie. Estoy totalmente convencido de que algunos jugadores lo conseguirán. Otros, tengo esperanzas de que lo consigan y algunos otros no lo harán", dijo Mourinho.

Asimismo, mencionó que le sorprendió que los suyos pierdan ante cuadros que han ascendido para esta temporada. "Cuando pierdes con cuadros que han ascendido, la verdad que me huele mal. Cuando pierdes contra pequeños y ganas ante los grandes, no está bien", sentenció.

Como se recuerda, Manchester United no ha dado la talla en la Premier League 2017-18 que está poco de terminar. Además, cayó en octavos de la Champions ante Sevilla y solo le queda la final de la FA Cup contra Chelsea.