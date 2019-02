Todo tiene una razón: Di María explicó la pelea con Van Gaal que lo sacó del United [VIDEO]

Tan solo fue una temporada la que Ángel Di María pasó en Manchester United tras su paso por Real Madrid. El popular 'Fideo' sorprendió luego de ganar la Champions con la 'Casa Blanca' y en lugar de quedarse en el Bernabéu prefirió tomar vuelo hacia la Premier League.

Las primeras semanas de Ángel Di María en Manchester United fueron buenas y con goles, pero después hubo una ruptura de relación con el técnico Louis van Gaal. Él mismo explicó el conflicto que tuvo con el técnico holandés.

"Cuando estuve en el Manchester arranqué muy bien los primeros dos meses y después tuve una pelea y cuando lo haces las cosas no salen de la misma manera. El técnico decide si juegas o no y al no jugar te mata también", dijo Di María al programa Redes de ESPN.

El conductor del programa ahondó en la disputa que tuvo el argentino con el DT. "Muchas cosas. Habían momentos en que perdía pelotas y me mostraba eso. Todo era lo negativo y las cosas malas. Todo eso me tiraba para atrás. Se lo dije y no le gustó.", añadió el ahora jugador del PSG.

Tras su paso por el United, Ángel Di María se unió a las filas de su actual club en 2015 y en Parque de los Príncipes ha obtenido la Ligue 1, Copa, Supercopa y Copa de la Liga.