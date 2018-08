El futuro de Yerry Mina puede resolverse en los próximos días. Este lunes la previsión del club azulgrana no es que su venta se pueda finiquitar hoy, pero sí que se suceden los movimientos en torno a su persona. El central colombiano es objeto de deseo de tres clubs, pero los que más se están moviendo para seducirle son Everton, Manchester United y Olympique de Lyon.



Durante el día de ayer los tres clubs estuvieron activos, especialmente los ingleses, cuyo límite para fichar se cierra el próximo jueves. El Everton sigue apretando, pero el United y el Lyon no se quedan atrás. El Manchester United, que había cerrado un acuerdo con el jugador pero no se había dirigido al Barça, lo hizo finalmente ayer domingo.



Y lo hizo presentando una oferta similar a la del Everton, según fuentes del club. Eso sí, el Barça sigue firme: quiere cobrar mínimo 40 millones de euros por Yerry Mina.



Mientras, el presidente del Olympique de Lyon no se rinde. Así, Jean Michel Aulas ha asegurado en sus redes sociales que Mina sigue interesado en jugar en su equipo. Precisamente, eso le daría la opción de jugar la Champions League, algo que también le puede ofrecer el United pero no el Everton.