¿Será el nuevo equipo de su carrera? Con Deschamps firme en el cargo de Francia, se hace difícil el puesto de seleccionador. Tiene banco con el Mundial de Rusia 2018. Zidane sigue sin equipo tras rescindir su contrato con el Real Madrid , aunque el técnico francés podría volver a ocupar el banquillo de uno de los grandes clubes de Europa a corto o medio plazo.



Tal y como publica este miércoles el diario británico ‘The Sun’, el Manchester United tendría a Zinedine Zidane como el objetivo prioritario en caso de que José Mourinho no cumpla con los objetivos fijados por el club en el inicio de curso, en este caso el título de la Premier League y competir por los primeros lugares de la Champions League.



El portugués Mourinho expresó su malestar en el inicio de pretemporada por la falta de fichajes en el mercado de pases, después de que solo se hayan producido las llegadas de Diogo Dalot, Fred – inversión de más de 50 millones de euros - y Lee Grant, y esto no habría sentado bien en el seno de la entidad inglesa.



En el conjunto de Old Trafford también son conscientes de que Mourinho no suele tener buenos resultados en su tercera temporada al frente de un equipo y la opción de Zidane, que llegaría a coste cero, es la que más convence tras sus éxitos en la Champions League, el gran objetivo del club inglés.



Toda esta rumorología podría no convertirse en realidad si José Mourinho hace una buena campaña al frente del Manchester United y consigue algún título importante, aunque el nombre de Zinedine Zidane ya está sobre la mesa por si las cosas se tuercen.