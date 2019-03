Manchester United vs. Arsenal: partidazo en Londres por fecha 30 de Premier League 2019

Manchester United vs. Arsenal EN VIVO: se enfrentarán este domingo ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream vía DirecTV en el Emirates Stadium de Londres por la fecha 30 de la Premier League 2019. Este choque por el campeonato inglés de primera división está programado para que empiece a las 11:30 a.m. hora peruana, 10:30 a.m. de México y 5:30 p.m. para España.

Ningún partido del fin de semana en en tierras inglesas captará tanto la atención como el United contra los de Emery en terreno 'gunner'. Ambos se juegan las chances de clasificar a la próxima Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Premier.

Luego de haber logrado la hazaña de remontar un 2-0 en condición de local ante PSG y clasificar a cuartos de la Champions League, Manchester United irá ante Arsenal en busca de mantener la racha de imbatibilidad alcanzada en la Premier desde la llegada de Ole Gunnar Solksjaer.

Manchester United vs. Arsenal: horarios en el mundo

Perú: 11:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

México: 10:30 a.m.

Argentina: 12:30 p.m.

Chile: 12:30 p.m.

España: 5:30 p.m.

El conjunto del Manchester United no cuenta con su plantel completo. Alexis Sánchez, Jesse Lingard, Juan Mata, Ander Herrera, Phill Jones, Nemanja Matic y Antonio Valencia son los grandes ausentes en los últimos partidos, pero los jóvenes convocados por Solksjaer, que dieron la cara en Parque de los Príncipes, tiene hambre de más gloria.

Y no es tan descabellado pensar que los 'Red Devils' llegan como favorito a pesar de los ausentes. Los de Londres no han tenido una buena semana luego de dejarse empatar el clásico contra Tottenham (1-1), perder a uno de sus mejores hombres en la volante como Lucas Torreira (expulsado) y, para colmo de males, sufrir una dolorosa derrota ante Rennes por la Europa League.

Si de alguna forma quiere Unay Emeri remediar lo mal que le fue a su equipo en los últimos días es ganando este partido que es importantísimo. Clave. Arsenal marcha en el quinto lugar con 57 puntos. Su rival United es, por ahora, el último en tomar un puesto en la próxima Champions League con 58 unidades.

Tiene que ir, además, contra las estadísticas, esas que hablan que no son capaces de ganarle a Manchester United hace cuatro partidos (dos temporadas). El último triunfo de los rojiblancos se dio el 7 de mayo del 2017 por 2-0 en el Emirates Stadium. Luego fueron tres triunfos de loas 'Diablos Rojos', incluyendo uno por la Copa FA, y un empate.

Los de Unay Emeri no tienen mucho que pensar. Necesitan el triunfo en casa a como de lugar y demostrar que el resurgimiento de Manchester United se puede frenar.

Manchester United vs. Arsenal: posibles alineaciones

Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, Koscielny, Kolasinac; Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ramsey; Iwobi y Lacazette.



Manchester United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, McTominay, Pogba, Pereira; Rashford y Lukaku.

