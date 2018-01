Manchester United vs. Burnley : se enfrentan este sábado en el Turf Moor por la fecha 24 de la Premier League. José Mourinho y sus dirigidos aprovecharon el traspié del City con el Liverpool y esperan seguir acercándose a la punta del torneo inglés. El cotejo entre ambas escuadras se llevará a cabo a partir de las 10:00 a.m. hora Perú y será transmitido por la señal de DirecTV Sports. También puedes seguir el encuentro por la web de Depor.com.

José Mourinho recupera a Ashley Young tras cumplir éste tres partidos de suspensión, pero sigue sin poder contar con los lesionados Michael Carrick, Zlatan Ibrahimovic, Daley Blind y Eric Bailly.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 10:00 a.m. DirecTV Sports Colombia 10:00 a.m. DirecTV Sports Ecuador 10:00 a.m. DirecTV Sports México 09:00 a.m. SKY Sports Brasil 12:00 p.m. DirecTV Sports Bolivia 11:00 a.m. DirecTV Sports Chile 12:00 p.m. DirecTV Sports Argentina 12:00 p.m. DirecTV Sports Uruguay 12:00 p.m. DirecTV Sports

Uno que no estará seguro es el chileno Alexis Sánchez, quien tiene todo prácticamente cerrado para incorporarse a los 'Diablos Rojos' pero su fichaje no se ha oficializado aún. Alexis dejará el Emirates Stadium para jugar en Old Trafford y el armenio Henrikh Mkhitaryan hará el camino opuesto después de dejar de contar para Mourinho.



Actualmente son 12 los puntos que existen entre Manchester City y United. Mourinho espera que el Newcastle haga su trabajo y no deje sumar a los dirigidos por Guardiola, quienes siguen siendo los principales candidatos a ganar el campeonato inglés.

Burnley, por su parte, no podrá contar con Ward, Brady, Heaton y Wood, quienes mantienen una lesión que los margina del importante cotejo ante el United.

Manchester United vs. Burnely: alineaciones probables

Burnley: Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Cork, Defour, Guomundsson, Bames, Hendrick; Vokes.



Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Jones, Shae; Matic, Pogbá, Martial, Mata, Lingard; Lukaku.