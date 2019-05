¡Desde Old Trafford! Manchester United vs. Cardiff por la última fecha de la Premier League

Manchester United vs. Cardiff (EN VIVO y EN DIRECTO / vía DirecTV Sports / 9:00 a.m.) juegan este domingo 12 de mayo, por la jornada 38 de la Premier League , en el estadio Old Trafford, desde las 9:00 a.m. (hora peruana). Sigue el MINUTO A MINUTO por Depor.com

DirecTV Sports transmite este duelo para Sudamérica (Brasil por ESPN). En México y Centroamérica vía Sky HD. En Francia por RMC Sport 3. En Italia y Reino Unido por Sky Sport. Japón vía DAZN. En España por Movistar+. En Estados Unidos vía USA Network . Streaming por TalkSport Radio World, Cardiff City TV y MUTV App.

Manchester United vs. Cardiff: horarios en el mundo

09:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:00 horas en Venezuela, Bolivia

11:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Manchester United y Cardiff cierran su participación en la actual temporada, sin objetivos pendientes. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este duelo.

Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer concluyen su campaña a todo nivel este domingo, sin opciones de alcanzar la Champions League y con el premio consuelo de la Europa League.

Manchester United igualó la jornada pasada ante el descendido Huddersfield Town (1-1) y ello los dejó fuera de la lucha por un lugar en el principal torneo de clubes europeo.

La situación del Cardiff es similar en cuando a objetivos a pelear en la última fecha. Los galeses fracasaron en su intento de evitar el descenso y ahora deben volver a la Championship League.

Manchester United vs. Cardiff - alineaciones probables

Manchester United : David de Gea, A. Young, P. Jones, Victor Lindelöf, L. Shaw, Juan Mata, N. Matić, P. Pogba, S. McTominay, Alexis Sánchez, M. Rashford.



Cardiff: N. Etheridge, L. Peltier, B. Écuélé Manga, S. Morrison, J. Bennett, A. Gunnarsson, B. Reid, Josh Murphy, Víctor Camarasa, D. Ward, N. Mendez-Laing.

