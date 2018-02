No es un tema futbolístico, sino un asunto entre egos, tratándose de dos personas sumamente particulares. Mourinho es el ‘jefe’ del vestuario y Pogba parece creerse la última mina de oro en el mundo. En medio del Manchester United vs. Chelsea , el volante francés regresó al titularato, aunque eso no signifique que no haya un distanciamiento entre técnico y futbolista. Mientras se sueltan una ola de rumores sobre la trifulca, el diario ‘Daily Mail’ ha publicado la verdadera razón por la que el ex Juventus desea irse la próxima temporada a otro equipo.



Según el citado diario, Mourinho no cuenta con Pogba, debido a las participaciones de su representante en los entrenamientos como partidos de los ‘Red Devils’. Para Raiola, las cosas van “bien” cuando su representado es titular en los ‘Red Devils’, así como todo es “caos” cuando lo ve sentado en el banquillo. ‘Mou’ ya ha insinuado más de una vea a Raiola que esa clase de comentarios no benefician al jugador, pero el otro no escucha al portugués.



Asimismo, se comenta que el agente de ‘Mou’, Jorge Mendes, desea contar con Pogba en su lista de representados en un futuro, un hecho que podría enfrentar a dos de los mayores ‘pesos pesados’ en cuanto a la representación se refiere. ¿En qué terminará esta novela?



El diario ‘The Sun’ va más allá y asegura Pogba se irá del Manchester United si no se arregla su situación con Mourinho y el entrenador portugués sigue la próxima temporada. Raiola podría haber abierto la puerta de escape hacia el Real Madrid o, como segunda opción, la de un posible regreso a la Juventus, que, por una cláusula en el contrato de venta, podría recuperar al francés por 60 millones de euros, la mitad de lo que pagó en su día el United. El culebrón para largo.