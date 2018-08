¿Las vacaciones le pasaron factura? Romelu Lukaku tuvo en su botín derecho la gran oportunidad de estrenarse como goleador esta temporada en la Premier League, pero falló en el mano a mano ante Schmeichel, en el Manchester United vs. Leicester City en Old Trafford por la primera jornada del torneo.



Finalmente, el belga no tuvo que lamentar la ocasión que dejó escapar, pues los 'Red Devils' lograron imponerse 2-1 a los 'Foxes', aunque con algo de susto. Shaw marcó el segundo pero Vardy descontó sobre el final. Pogba había inaugurado el marcador en el primer tiempo desde el punto penal.



De esta manera, el cuadro de Mourinho empieza con el pie derecho el certamen, pese a las quejas del técnico luso en la previa del encuentro, porque la directiva no logró fichar a ninguno de los refuerzos que pidió.



En la segunda jornada, el Manchester United visitará al Brighton & Hove Albion, mientras que el Leicester City recibirá al Wolverhampton Wanderers.