José Mourinho siempre se caracteriza por polemizar con sus palabras y hechos. Esta vez, el técnico portugués no soportó la derrota de su equipo ante Liverpool por la International Champions Cup (4-1) y tuvo unas durísimas críticas.

"Comenzamos el juego con un montón de jugadores que no estarán en nuestro equipo el 9 de agosto. Este no es mi equipo, ni siquiera la mitad, ni siquiera el 30% de mi equipo. Así que no mires a esto", explicó el portugués.

"Nuestro refuerzos son Pogba, Fellaini, Lindelof, Rashford, Lingard, Matic, Valencia. Esos son los refuerzos", agregó.



Le di una lista con 5 nombres (para fichar) al club hace unos meses. Espero que al menos uno sea posible antes del cierre del mercado".

Mourinho espera a los jugadores que están de vacaciones y disputaron el Mundial Rusia 2018 para completar su equipo y pelear la Premier League.