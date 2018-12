Manchester United vs. Liverpool EN VIVO: se enfrentarán este domingo ONLINE TV y EN DIRECTO en el Estadio Anfield por la fecha 17 de la Premier League 2018. El choque entre 'Red Devils' y 'reds', que será transmitido en Latinoamérica vía ESPN 2, está programado para las 11:00 a.m. hora peruana, 10:00 a.m. en México y a las 5:00 p.m. en España.

Esta partidazo será el más atractivo del fin de semana en Inglaterra por tratarse del clásico más importante. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier.

Liverpool chocará con Manchester United en condición de local en el duelo entre los dos equipos que copan el palmarés de títulos de la Premier, con viejas rencillas siempre perennes y con dos situaciones bien contrapuestas.

Manchester United vs. Liverpool: horarios del partido

México 10:00 a.m.

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Chile 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Paraguay 1:00 p.m.

España 5:00 p.m.



Liverpool llega al choque con Manchester United después de conseguir la clasificación a los octavos de final de la Champions League. El cuadro del alemán querrá recuperar el liderato - perdido tras la victoria del City ante Everton - del torneo.



Los dirigidos porJürgen Klopp verán mermada su zona defensiva y no podrá contar con Joe Gomez, Joel Matip y Trent Alexander-Arnold, por lo que solo le quedarán dos centrales disponibles, Van Dijk y Dejan Lovren.



Manchester United es un enfermo que alterna un paso hacia delante y dos hacia atrás. A la contundente victoria contra el Fulham, una de las mejores de la temporada, le siguió otro partido insulso en Europa, con derrota ante el Valencia y la oportunidad perdida de haber pasado como primero de grupo en la Champions.



José Mourinho no tendrá a su disposición a Alexis Sánchez y mantendrá las dudas hasta última hora de Chris Smalling, Luke Shaw, Diogo Dalot, que se había asentado en el lateral derecho, Matteo Darmian y Victor Lindelof.



Pero la lista de jugadores lesionados no termina con ellos, pues Marcos Rojo - también defensor - se perdería la visita a Liverpool.Anthony Martial y Scott McTominay ni saldrían en la lista de convocados.

Manchester United vs. Liverpool: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Young, Bailly, Jones, Shaw; Matic, Herrera, Fellaini; Lingard, Rashford, Lukaku.



Liverpool : Allison; Milner, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Keita; Salah, Mané, Firmino.



FUENTE: EFE