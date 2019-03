Manchester United vs Southampton: partidazo desde Old Trafford por Premier League | DirecTV

Manchester United vs. Southampton (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) con transmisión de DirecTV Sports por la fecha 29 de la Premier League desde la leyenda de cemento viviente Old Trafford este sábado, a partir de las 10:00 a.m. (hora peruana) y 3:00 p.m. (hora local). Sigue la narración y transmisión por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.

Los 'Diablos Rojos' asumirán su último ensayo general antes de la revancha ante PSG por los octavos de final de la Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Manchester United vs. Southampton | Horarios del partido:

09:00 horas - México

10:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:00 horas - Venezuela, Bolivia

12:00 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile

13:00 horas - Brasil

15:00 horas - Reino Unido

Manchester United, quinto en la tabla del certamen británico con 55 unidades, lleva once duelos ligueros invicto y ganó nueve de ellos antes de la recepción a Southampton, que ocupa el decimoséptimo lugar de la clasificación con 27 puntos.

Los dirigidos Ole Gunnar Solskjaer buscarán ampliar su buena racha a nivel local para alcanzar un cupo para la próxima Champions, pero primero deben volver a celebrar en Old Trafford.



"Tenemos que volver a ganar el casa. Las dos jornadas anteriores, contra Liverpool y Burnley, terminaron en empates, así que debemos empezar a sumar más puntos en casa. En eso estamos trabajando ahora", destacó Solskjaer, quien confirmó la recuperación de Marcus Rashford en la antesala del duelo.

Manchester United también tiene la mira puesta en la presente edición de la Liga de Campeones, en la que están obligados a revertir la derrota (0-2) que sufrieron en la ida ante PSG.

Southampton, comandado por Ralph Hasenhüttl, viene de vencer al Fulham después de cuatro partidos al hilo sin victorias.

Manchester United vs. Southampton | Posibles alineaciones:

Manchester United: De Gea, Diogo Dalot, Bailly, Smalling, Shaw, Pogba, Mctominay, Fred, Lukaku, Sánchez y Rashford.

Southampton: Gunn, Bednarek, Yoshida, Vestergaard, Valery, Ward-Prowse, Romeu, Højbjerg, Bertrand, Armstrong y Redmond.



¡Va por la revancha! Las sorpresas del Real Madrid en su convocatoria para el Clásico por LaLiga



Una noticia que te hará llorar: Antonio Valencia se iría del Manchester United al final de la temporada



¡Con Messi a la cabeza! Los convocados de Ernesto Valverde para enfrentar al Real Madrid



¡Problemas para Solari! Pieza clave del equipo es duda para el Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga