Para acercarse más y empezar a creer en el milagro. Manchester United recibe este lunes en Old Trafford al Sotke City, en el cierre de la fecha 23 de la Premier League. Los 'Diablos Rojos' buscarán aprovechar la caída del City frente al Liverpool para empezar recortar distancias: de 15 a 12 puntos. El duelo se jugará desde las 15 horas (horario peruano).

PAÍS HORARIO México 14:00 Perú 15:00 Colombia 15:00 Ecuador 15:00 Chile 17:00 Argentina 17:00 Brasil 17:00 Inglaterra 20:00

Los de Mourinho llegan de vencer 2-0 al Everton en la jornada anterior y se ubican en la segunda casilla del certamen con 47 puntos. Para este encuentro, el United no podrá contar con los lesionados Zlatan Ibrahimovic y Eric Bailly. Mientras que Ashley Young verá las acciones desde la tribuna por encontrarse suspendido.



Por su parte, el Stoke City viene de caer por la mínima diferencia ante el Newcastle United. Los de Eddie Niedzwiecki tienen la necesidad de sumar puntos, pues se encuentran comprometidos con lo puestos de descenso: marchan en la casilla 18 con solo 20 unidades.



Además, 'The Potters' no ganan desde la jornada 19, el 22 de diciembre, cuando vencieron 3-1 al West Bromwich Albion. Y si bien saben que la tarea de sacar puntos de Old Trafford es complicada, la urgencia los obligará a salir a buscar el partido.