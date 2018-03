Manchester United vs. Swansea chocan este sábado en Old Trafford por la fecha 32 de la Premier League. El partido, en el que el chileno Alexis Sánchez apunta a ser titular, está programado para las 9 de la mañana (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN 2. En esta nota también podrás seguir todas las incidencias.



El Manchester United sabe que sus posibilidades de ganar el título de Premier League son remotas. El City le lleva 16 puntos a pocos partidos del final de temporada, pero el equipo de Mourinho no quiere rendirse y sueña alcanzar a los de Guardiola pese a que estos solo necesitan dos triunfos más para ser campeones.

País Hora Canal Perú 09:00 ESPN 2 Argentina 11:00 ESPN 2 México 08:00 ESPN 2 Colombia 09:00 ESPN 2 Chile 11:00 ESPN 2 España 16:00 -

Para buena fortuna del Manchester United y Jose Mourinho, los defensas Marcos Rojo y Phil Jones y el centrocampista Ander Herrera están de vuelta tras superar sus respectivas dolencias. Sin embargo, son duda hasta última hora Scott McTominay y Ashley Young.



En la conferencia previa del Manchester United vs. Swansea , José Mourinho se ha referido al estado de su equipo y también a la partida de Zlatan Ibrahimovic, jugador al que ha dedicado las mejores palabras.

"Para mí siempre es triste cuando los mejores jugadores se despiden. Recuerdo, por ejemplo, el caso del último partido de (Luis) Figo, cuando yo estaba en el Inter; fue uno de los momentos más tristes que me ha tocado vivir. Es una pena cuando los grandes se van", dijo Mourinho.



El pasado 22 de marzo, Ibrahimovic, de 36 años, rescindió su contrato con el Manchester United y poco después puso rumbo al LA Galaxy, equipo de la MLS (Major League Soccer) estadounidense.



Zlatan, que tenía contrato hasta final de curso, llevaba sin jugar desde el pasado 26 de diciembre, cuando fue sustituido al descanso en el partido contra el Burnley, y fue incapaz de encontrar la regularidad de su primera campaña en Old Trafford debido a la aparatosa lesión que sufrió en 2017.