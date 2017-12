Manchester United vs. West Bromwich se enfrentan este domingo 17 de diciembre por la jornada 18 de la Premier League inglesa. El partido se jugará en The Hawthorns desde las 9:15 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN. A los 'Red devils' no les sirve otra cosa que la victoria para mantener distancias con el líder Manchester City, que va a paso de campeón tras golear a Tottenham en el Etihad Stadium el sábado.

El Manchester United, segundo en la clasificación, tiene 38 puntos y, por ahora, está a 14 unidades de los 'Citizens'. En tanto que el West Bromwich, perjudicado con el triunfo de West Ham United , cayó a la penúltima casilla con 14 puntos.

Manchester United vs. West Bromwich: horarios del partido País Hora México 8:15 a.m. Perú 9:15 a.m. Colombia 9:15 a.m. Ecuador 9:15 a.m. Venezuela 10:15 a.m. Bolivia 10:15 a.m. Paraguay 11:15 a.m. Chile 11:15 a.m. Uruguay 11:15 a.m. Argentina 11:15 a.m. España 3:15 p.m.

"Ellos obtuvieron muchos puntos con Tony Pulis (el anterior entrenador) en los partidos más fuertes. Pienso que Tony armó un buen cuadro, muchos jugadores de experiencia, que se adaptaron a la Premier League. Es un buen cuadro, tiene buenos jugadores, será un juego difícil", dijo José Mourinho, técnico de Manchester United, en la previa.



"Somos segundos, el número de puntos podría ser el de primero en otras temporadas, sí, pero estamos en segundo lugar. Aquí es donde estamos. No primero, no tercero, somos segundos y, como he estado diciendo, partido por partido, al final, veremo cuántos puntos tenemos y dónde estamos", agregó el portugués en conferencia de prensa.

La última vez que Manchester United visitó a West Bromwich se llevó los tres puntos, gracias a un doblete de Zlatan Ibrahimovic. Ahora, los 'Red devils', además de sueco, tienen a Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Anthony Martial, entres sus opciones de ataque.

Manchester United vs. West Bromwich: probables alineaciones

West Bromwich: Foster, Nyom, Hegazi, Evans, Gibbs, Yacob, Rodríguez, Livermore, Field, McClean y Rondón.

Manchester United: De Gea, Valencia, Smlling, Jones, Young, Herrera, Matic, Rashford, Lingard, Marrtial y Lukaku.