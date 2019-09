De romper el récord de 100 metros a anotar en Europa: Mason Greenwood, la nueva joya del Manchester United

Tiene solo 17 años (el 01 de octubre cumple 18), pero ya empieza a tener un papel importante en el equipo de toda su vida, el Manchester United. Su nombre es Mason Greenwood y en las últimas horas anotó el gol del triunfo ante el Astana en la primera fecha de la Europa League. No es que el rival sea el soñado para anotar tu primer gol con el primer equipo, pero sí que el 19 de septiembre quedará para siempre en su corazón.

Ante la ausencia de estrellas –los ‘red devils’ vendieron a Romelu Lukaku y Alexis Sánchez–, Ole Gunnar Solskjaer está apostando por jóvenes talentos y no le está saliendo del todo mal. Después del brillante inicio de temporada que ha tenido Daniel James, ahora es Greenwood quien pone su nombre en la historia del club.

Mason Greenwood anotó el 1-0 en el debut de Europa League. (Top Goals)

Un club que lo vio cuando él tenía solo 6 años y empezaba a destacar en el Westwood Juniors, equipo de su localidad. Desde entonces, no se han separado e incluso Mason puede sacar pecho de haber pasado por todas las categorías inferiores hasta conseguir, a pulso, su ficha en el primer equipo. El talento y trabajo ganaron la partida.

Pero para entender el éxito de la nueva joya del Manchester United también hay que conocer el profesionalismo con el que se toma la vida. Al igual que Cristiano Ronaldo –quien fuera uno de los engreídos de sir Alex Ferguson–, Greenwood puede decir que su compromiso es tal que no fuma ni toma bebidas alcoholicas, así como tampoco tiene ningún tatuaje en el cuerpo.

Ferguson dirigió a Cristiano en el United entre el 2003 y 2009. (Getty) Ferguson dirigió a Cristiano en el United entre el 2003 y 2009. (Getty)

¿Es Usain Bolt?

Si hay algo en lo que destaca el delantero es en su velocidad y no es novedad. Cuando tenía 11 años tuvo el récord nacional sub-13 de 100 metros planos para Gran Bretaña, una marca que se entiende por la pasión de su familia hacia el deporte en general y el atletismo en particular.

Esto le permitió estar ligado siempre con el deporte hasta hacer su sueño realidad en el sitio menos impensado. Los ‘red devils’ se jugaban su pase a los cuartos de final de la Champions League en París y Solskjaer apostó por la cantera: le dio entrada, con la ‘54’ en la espalda, y al final, con un penal convertido por Marcus Rashford, los ingleses terminaron haciendo realidad la hazaña.

El gol de Rashford que eliminó al PSG en París sobre la hora. (Video: Fox Sports)

No había debutado en la Premier League, pero ya podía decir que había estado presente en una gesta que parecía impensable tras la derrota en Old Trafford. La confianza en él estaba confirmada y solo faltaba darle más minutos y regularidad para que siga demostrando todo su potencial. Fue ante el Arsenal, en el torneo local, que el joven tuvo sus primeros minutos y no decepcionó.

Y es que, además de velocidad, Greenwood puede alardear por su buena capacidad en el manejo de los dos perfiles. De esa manera, en la categoría sub 18 de los ‘red devils’, la joven estrella anotó 17 anotaciones en 21 partidos y fue elegido como el jugador de la Premier League North (competición que disputan los jóvenes de la cantera del United).

Mason Greenwood ya le había anotado al Inter de Milán en la pretemporada. (Ronnie7)

Esta 2019/20, a un paso de cumplir la mayoría de edad, Mason tiene toda la confianza del cuerpo técnico para terminar de consolidarse en el primer equipo. Aunque su club esté lejos de pelearle el título de campeón al Manchester City o Liverpool, seguro que podrán sacar pecho de estar potenciando a jóvenes promesas que más adelante le darán frutos a Inglaterra.

Greenwood ha salido en lista en los cinco partidos que ha disputado el equipo de Solskjaer esta temporada en Premier League y ha tenido minutos en cuatro de ellos. Aunque todavía no anota a nivel local, ese grito de desahogo llegará más temprano que tarde y en Old Trafford podrán corear su nombre como lo hicieran con Wayne Rooney, su ídolo en la infancia.

► Ramos, el único 'sobreviviente': el último XI del Madrid que había caído en el debut de Champions [FOTOS]



► El millonario monto que perdió Internacional de Paolo Guerrero tras caer en la Copa de Brasil



► En la mira del Barcelona: culés se fijan en la sensación de la fecha 1 de la Champions League



► Donyell Malen: la 'joya' holandesa del PSV que ya se hace realidad