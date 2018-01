El traspaso del chileno Alexis Sánchez del Arsenal al Manchester United está condicionado al movimiento en sentido contrario del armenio Henrikh Mkhitaryan, aseguró este martes en el diario The Times el agente del segundo, el influyente Mino Raiola.



" Manchester United no fichará a Sánchez salvo si 'Mkhi' está de acuerdo para ir al Arsenal", declaró el representante del armenio en el diario británico.



"'Mkhi' hará lo mejor para él. Le quedan dos años y medio de contrato, por lo que es su decisión. Sánchez forma parte de la negociación por 'Mkhi', no a la inversa", añadió.



Sánchez, de 29 años, está descontento con la falta de peso deportivo de los Gunners, a los que se unió en 2014 procedente del Barcelona. Su contrato finaliza en junio.



El lunes, según la prensa británica, el Manchester City renunció a fichar al atacante debido al coste del traspaso. Su oferta de 67 millones de euros del pasado verano había sido aceptada, pero el Arsenal finalmente no traspasó al jugador porque no encontró un sucesor, ya que el extremo francés del Mónaco Thomas Lemar rechazó viajar a Londres.



Fuente: EFE