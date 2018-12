Jurgen Klopp es uno de los entrenador más prestigiosos del fútbol actualmente. El alemán es voz autorizada en todo sentido y esta vez no se pudo escapar de la típica pregunta que compara a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

En entrevista con Liverpool TV, Klopp reveló que el único selfie que tiene en su celular es con Lionel Messi, tomado en una gala con su club para dejar claro que el argentino es el mejor jugador de la era moderna.

“Yo solo tengo un ‘selfie’ en mi teléfono... y es con Messi. Cristiano también estaba en la habitación", reveló el técnico del Liverpool, pero dejó claro que el más grandes de todos los tiempos es Pelé.

“Mi padre siempre me dijo que, no importa lo que digan las personas en el futuro, Pelé era el mejor. Lo conocí cuando durante la Copa del Mundo de 2006. No soy el tipo de persona que se pone nervioso, pero en ese momento estaba sudando como un loco”, agregó.