Este viernes, el diario español 'El Mundo' reveló que en 2016 el Manchester City intentó fichar a Lionel Messi en el primer año de Guardiola como entrenador. Sin embargo, el DT del equipo inglés desmintió que su club haya intentado gastar 250 millones en la cláusula del delantero argentino del FC Barcelona.

El técnico de Santpedor insistió que nunca intentó hacerse de los servicios de Lionel Messi desde que dejó el FC Barcelona en 2012. Ni cuando estuvo en el Bayern y menos ahora en el City. Guardiola entiende la importancia del crack de Rosario para los 'Culés'.

“Lo he dicho muchas veces. Muchas. Desde que me fui al Bayern y ahora a Manchester, nunca, nunca en mi vida he hablado o he planteado el fichaje de Messi. Nunca he hecho el primer paso en este sentido, sé lo importante que es para el Barcelona”. Estas han sido todas las frases de Guardiola en rueda de prensa.

Sobre la lesión de Bruyne en el City

“Estamos tristes por él. Ya se perdió muchas semanas y ahora vuelve a estar fuera un tiempo. Cuando un jugador se lesiona como él en el inicio de temporada nunca esperas que vuelva rápido a su mejor nivel, pero ayer estuvo muy bien en muchas cosas. Una lástima perderlo por un tiempo”, dijo Guardiola.



“Creo que Kevin es muy fuerte y se recupera muy bien. Y que va a volver a hacerlo. La lesión fue desafortunada. Es menos grave que la anterior. Me preocupan más las lesiones musculares seguramente. Evidentemente somos un mejor equipo con él. Será tratado en Barcelona por el doctor Cugat”, agregó.