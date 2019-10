El último 'Faraón' de Egipto: Mohamed Salah, el lateral izquierdo que se convirtió en goleador del Liverpool [PERFIL]

Nacido para hacer historia. Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly, mejor conocido en el mundo del fútbol como Mohamed Salah , se ha ganado el corazón de cada uno de los hinchas de los clubes que han tenido la suerte de tenerlo entre sus filas. Actualmente en el Liverpool , el delantero egipcio es hoy uno de los más grandes referentes del deporte rey, así como también uno de los iconos más emblemáticos de su país, casi a la altura de Mahoma.

Sin embargo, la fama con la que cuenta ahora Salah no se dio de la noche a la mañana. Y es que, como muchos otros futbolistas exitosos, el jugador nacido en Nagrig tuvo que sortear varios obstáculos que se le fueron presentando en el camino para llegar a ser lo que es ahora: ídolo del Liverpool, y uno de los atacantes más codiciados y mejor valorados en el mercado del continente europeo. Por ello, en esta nota repasamos los pasajes más conocidos, y otros no tantos, de la vida del '11' de Anfield.

Una infancia diferente a la de muchos otros niños

Simple, sin altos ni bajos, así fue la vida de Mohamed Salah desde que tuvo uso de la razón. Nacido en la cuna de una familia modesta sin nada en especial, Salah se crió en una pequeña aldea agrícola al norte de El Cairo. Sus padres trabajaban para el gobierno, pero también se dedicaban al intercambio de jazmín (flor blanca) como otra manera de tener mayores ingresos para así mantener a sus cuatro hijos.

Nagrig, aldea egipcia donde nació Mohamed Salah el 15 de junio de 1992. Nagrig, aldea egipcia donde nació Mohamed Salah el 15 de junio de 1992.

Ni ricos ni pobres, a la familia de Salah nunca le faltó ni lo sobró más de lo que necesitaba. El papá de Mohamed y su tío fueron jugadores de fútbol del club local, por lo que de ahí se explica el amor de Salah por la pelota. No obstante, sus habilidades físicas no eran suficiente motivos para sus padres como para que su hijo dejara de la lado los estudios, donde no era no era exactamente el mejor.



Es así que ante este panorama tan poco alentador, un joven Mohamed Salah se vio obligado a hallar un punto de equilibrio entre ambas tareas para así seguir soñando con alcanzar su meta de algún día estar a la altura de sus ídolos de la infancia Ronaldo, Zinedine Zidane y Francesco Totti, en ese momento, de los mejores jugadores que habían pisado un campo de fútbol.

Sus primeros pasos como jugador de fútbol

Salah se destacó como futbolista desde muy temprana edad. Tanto es así que con apenas 14 años, su nombre fue visto primera vez en una liga pequeña organizada por Pepsi. Producto de sus destacadas actuaciones, el egipcio fue invitado a El Cairo por la academia juvenil del Mokawloon Al-Arab en 2010, donde iniciaría de forma oficial su carrera, siempre con el apoyo de sus padres.

Anécdota. A esta altura de su biografía hay que mencionar que para Salah no fue nada fácil su estadía en la extensa capital de Egipto. Y es que para llegar a las instalaciones del club, 'Mo' tenía que tomar cinco días a la semana hasta diez autobuses (cinco de ida y otros cinco de vuelta) desde Nagrig para entrenar en el Mokawloon, en lo que sería una verdadera muestra de superación y convicción por lograr sus sueños de chico.

Otra cosa, Salah empezó jugando en la posición de lateral izquierdo. Pero, parece ser que esta posición no era su favorita porque le era muy complicado marcar goles, lo que su pasión, así que constantemente se sentía frustrado al punto de romper en llanto. Pero un día, su DT decidió cambiar su posición para aprovechar mejor su velocidad, y el egipcio terminó anotando 35 goles. Una locura. Ya para este entonces, Mohamed tuvo que dejar sus estudios porque el tiempo no le alcanzaba.

Mohamed Salah en la academia juvenil del Mokawloon Al-Arab. Mohamed Salah en la academia juvenil del Mokawloon Al-Arab.

A su llegada al Mokawloon, Salah jugó por varios encuentros como suplente, a la espera de que el míster le de la oportunidad de mostrarse al menos unos cuantos minutos. Ya con el tiempo, en un par de años la figura de 'Momo' se haría indispensable para el entrenador a tal punto de quedarse con la titularidad. Fue así como Salah se ganó un espacio en Egipto para participar de la Copa Mundial Sub-20 y de los Juegos Olímpicos de Verano de 2012.



Europa llama a su puerta, y Salah responde

Ese mismo año, pero en agosto, Mohamed Salah recibe la noticia de que el Basel suizo estaba interesado en contar con sus servicios como jugador luego de seguirlo por un tiempo en el torneo local. Sin pensárselo dos veces, 'Mo' y el Mokawloon Al-Arab aceptan las condiciones del traspaso y Salah inicia su aventura en Europa, donde en su primera temporada gana la Super Liga Suiza, siendo galardonado como el Futbolista del año en África.

Ya en su segunda temporada en Suiza, tanto Basel como Salah repitieron el plato de la campaña anterior coronándose nuevamente como campeones de la liga local, aunque esta vez el delantero egipcio no terminaría la temporada con los 'RotBlau', debido a que sería fichado por el Chelsea inglés en enero del 2014, cinco meses antes del fin del campeonato. Con el Basel, Mohamed Salah lograría una cuota de 20 goles en 79 partidos.

Mohamed Salah jugando para el Basel suizo en el 2013. (Getty Images) Mohamed Salah jugando para el Basel suizo en el 2013. (Getty Images)

Londres, un paso en falso en su carrera

Luego de unos meses de gran destello personal en Suiza, Salah se une al Chelsea, en ese entonces bajo la dirección técnica de José Mourinho. Con el conjunto de Londres, Mohamed terminaría anotando un total de dos goles en los 11 partidos que disputó con los 'Blues' hasta el cierre de la temporada 2013-14, cifras que no llamaron la atención del DT luso, que en la siguiente Premier League apenas contaría con 'Mo' en ocho encuentros.

Eclosión en Italia, Fiorentina y Roma lo acogen

Ante la falta de oportunidades en su nuevo club, Salah optaría por darle un giro de 180 grados a su vida y empezar de nuevo en otra liga. Chelsea aceptaría su posición, y lo cedería en primera instancia a la Fiorentina, club donde comenzó a mostrar su potencial y donde alcanzaría un total de 26 partidos y nueve goles. De a pocos, el egipcio iba resurgiendo de entre las cenizas.

Punto de quiebre. En el verano de 2015, Mohamed Salah cumpliría su periodo de préstamo en la Fiorentina, y regresaría a formar parte de la plantilla del Chelsea por unos días, al menos. Y es que el extremo egipcio sería cedido otra vez a Italia, pero en esta ocasión para sumarse a la Roma, que por aquella época se encontraba peleando de tú a tú con la Juventus por el título de la Serie A de Italia, justamente en posesión de los turineses.

Mohamed Salah defendiendo la camiseta de la Roma, tras su paso por Fiorentina Salah defendiendo la camiseta de la Roma, tras su paso por Fiorentina.

Como era de esperarse por muchos de los hinchas que lo siguieron desde siempre y que nunca dudaron de sus habilidades, rápidamente Salah se adueño de la titularidad en la Roma, logrando un gran arranque de temporada en Italia, donde brilló por su velocidad y capacidad goleadora, a tal punto que los capitalinos hicieron efectiva la opción de compra que había por 'Momo' para quedarse con el futbolista egipcio, aunque esto no se hizo oficial hasta varios meses después de su arribo al Estadio Olímpico.



En su primer año en la Roma, Mohamed Salah terminaría la temporada siendo el máximo goleador del equipo italiano, que finalmente acabaría en la tercera posición de la Serie A, pero con un desempeño colectivo que ilusionó a sus hinchas con la posibilidad de que a la siguiente campaña el 'Scudetto' estaría más cerca de ser conquistado por ello.



Dicho y hecho. Ya en la temporada 2016-17, Salah mejoraría sus números anteriores en el campeonato italiano, donde había anotado 15 goles y dado once asistencias en 42 partidos, y esta vez el egipcio se haría como uno de los goleadores de la Serie A con nada más y nada menos que 19 anotaciones, las mismas que hicieron posible que la Roma alcanzara el subcampeonato de Italia aquel año.

Liverpool, su revancha en Inglaterra

Tras el mal sabor de boca que le dejó su paso por el Chelsea inglés en 2014, Salah estaría listo para cobrarse su revancha en la Premier League y tres años después volvería a pisar suelo británico, pero esta vez un poco más al norte para defender los colores del Liverpool un 22 de junio de 2017. El monto de su traspaso ascendió a los 42 millones de euros, y desde ese entonces la vida en Anfield no volvería a ser la misma.

En un abrir y cerrar de ojos, el nombre de Mohamed Salah quedaría tatuado en los millones de hinchas del Liverpool que hasta el día de hoy siguen asistiendo al estadio para verlo hacer lo que mejor sabe: marcar goles. Y es que desde su primer partido como 'Red' contra el Watford, en el que también se estrenó anotando en el empate 3-3 de los suyos, el extremo egipcio siempre ha dado que hablar.



Mohamed Salah en el día de su presentación como nuevo jugador del Liverpool inglés. (Foto: Getty Images) Mohamed Salah en el día de su presentación como nuevo jugador del Liverpool inglés. (Foto: Getty Images)

En su primer año en Liverpool, Mo Salah anotó un total de 44 goles y repartió 16 asistencias en apenas 52 encuentros, unas cifras que lo colocaron entre los mejores jugadores del mundo siendo comparado hasta con Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi. En aquella temporada, además, los 'Reds' alcanzaron la final de la Champions Leaague 2017-18, que luego perderían ante el Real Madrid por 3-1, en un duelo que el egipcio no pudo concluir por una lesión en el hombro provocada por Sergio Ramos.

Sueño cumplido, la Champions League es una realidad

Como ya era un hábito en la vida de Salah, el fútbol le volvería a dar una revancha a él y al Liverpool de aquella polémica final en Kiev. Y es que tras otra grandísima temporada a nivel local, en la que casi se coronan por primera vez como campeones de la Premier League, los de Anfield llegaron nuevamente a la final de la Champions, pero esta vez, enfrente, tenía a un humilde conjunto de Tottenham que venía de eliminar al Ajax.

El encuentro entre ambos conjuntos ingleses tendría lugar un 1 de junio de 2019, siendo justamente 'Momo' el encargado de abrir el marcador a los dos minutos del pitazo inicial. Salah marcó de penal, y Liverpool al término de los noventa se alzaría con la tan anhelada 'Orejona' por 2-0 ante el Tottenham. Ojo, cabe destacar que antes de la final, los 'Reds' tuvieron la difícil tarea de eliminar al Barcelona en la ronda previa, en un partido que seguramente quedará en la historia de la competición continental.

Mohamed Salah celebrando la conquista de su primera Champions League. (Getty) Mohamed Salah celebrando la conquista de su primera Champions. (Getty)

La Premier League, su cuota pendiente

Mohamed Salah lo tiene todo en Inglaterra. Ha ganado innumerables premios individuales, ha ganado la Champions League y, lo que es más importante, se ha ganado un rinconcito en la gran historia del Liverpool y en el fútbol inglés. Sin embargo, hay algo que el egipcio aún no ha ganado pese a que los 'Reds' han sido reconocidos por la mayoría de sus rivales como el equipo en la actualidad: la Premier League.

Desde su creación en la temporada 1992-93, han sido seis clubes distintos los que han tenido la dicha de levantar el tan codiciado título de la Premier. De estos seis equipos, es el Manchester United -eterno rival del Liverpool en el fútbol inglés- el que más veces ha gritado campeón en la liga local desde que dejó de llamarse Football League First Division. Todo lo contrario a los de Anfield, que hasta la fecha no han tenido la suerte de alzarse con la máxima presea de Inglaterra.

Mohamed Salah ha participado de cuatro ediciones de la Premier League inglesa, y nunca la ganó. (Foto: Getty Images) Mohamed Salah ha participado de cuatro ediciones de la Premier League inglesa, y nunca la ganó. (Foto: Getty Images)

He ahí entonces la gran cuota pendiente de Mohamed Salah en el equipo que le devolvió la sonrisa luego de varios años migrando de plantel en plantel. Si bien es cierto que el Liverpool ha estado muy cerca de conseguir la Premier, diferentes factores como la mala fortuna en partidos claves o uno que otro mal resultado, le han quitado el sueño de campeón, que en este 2019-20 vuelve a cobrar vida y con más fuerza aún. 'Momo' y los suyos quieren hacer historia una vez más, y no piensan detenerse hasta lograrlo.

Egipto, a un Mundial luego de 28 años

Como era de esperarse, desde muy pequeño Salah no solo destacaba a nivel de clubes en Europa, si no también lo hacía internacionalmente defendiendo los colores de la selección de Egipto en sus distintas categorías. 'Momo' tuvo once apariciones para el equipo Sub 20 de los africanos, así como también en la Sub 23, donde representó a su país en la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA y en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.



El 3 de septiembre de 2011, Salah hizo su debut oficial con el equipo principal de Egipto en la derrota por 2-1 ante Sierra Leona, y su primer gol llegaría un mes después en la victoria de los suyos por 3-0 ante Níger. Años más tarde, el actual jugador del Liverpool participaría también de las Eliminatorias al Mundial del 2014, aunque sin mayor éxito. Por aquel entonces, los 'Faraones' tenían la difícil consigna de volver a una Copa del Mundo desde la realizada en Italia en 1990.

Mohamed Salah es el máximo referente de la selección de Egipto en la actualidad. (Foto: Getty Images) Mohamed Salah es el máximo referente de la selección de Egipto en la actualidad. (Foto: Getty Images)

Veintiocho años tuvieron que pasar para que Egipto regrese a formar parte del torneo de selecciones más importante del planeta. Luego de la desazón de la pasada Eliminatoria, Salah se cargaría el equipo al hombro para devolverle la felicidad a toda su nación casi tres décadas después. Pese a que su participación no fue la mejor, 'Mo' logró que nadie había podido hacer en años. Anotó, brilló, fue eliminado, pero que no quepan dudas de que volverá, y más recargado, a por su revancha.

Magi, la misteriosa mujer que le robó el corazón a Salah



Si hay algo en la vida de Mohamed Salah que más llama la atención de sus millones de seguidores, es su familia. Y es que casi poco o nada es lo que sabe de ella. Sin embargo, basta con solo ver algunas de las fotografías que el delantero egipcio tiene junto a su esposa e hija en algunas de las celebraciones del Liverpool, para darse cuenta que el amor desborda alrededor de Magi y Makka.

Novia de Salah de toda la vida y su esposa desde el 2013, Magi Salah debe ser una de las mujeres más misteriosas ligadas al deporte rey. A diferencia de otras parejas de futbolistas, las apariciones de Magi en pública son contadas. Prefiere mantenerse al margen del foco mediático y su presencia ante las cámaras se reduce a ocasiones especiales que involucren a su prometido.

Mohamed Salah junto a su esposa Magi y su hija Makka. (Getty Images) Mohamed Salah junto a su esposa Magi y su hija Makka. (Getty Images)

Todo lo contrario a Makka, hija de Mohamed Salah, con quien el jugador del Liverpool comparte bellos momentos en Anfield y en sus redes sociales. Llamada así en honor a La Meca, ciudad sagrada del Islam, Makka es de lejos la razón de vida de 'Momo' y el motivo de cada una de sus sonrisas. Nacida en Londres en 2014, la hija de Salah es toda una personaje en los 'Reds', que a través de sus hinchas hacen sentir a todos como en casa.

Salah jugando junto a Makka en la cancha de Liverpool. (Getty Images) Salah jugando junto a Makka en la cancha de Liverpool. (Getty Images)

Números de Mohamed Salah en la selección de Egipto

Estadísticas de Mohamed Salah con la selección de Egipto. (Captura: Wikipedia) Estadísticas de Mohamed Salah con la selección de Egipto. (Captura: Wikipedia)

Números de Mohamed Salah en sus clubes

Clubes, partidos y todos los goles de Mohamed Salah hasta la actualidad. (Captura: Wikipedia) Clubes, partidos y todos los goles de Mohamed Salah hasta la actualidad. (Captura: Wikipedia)

Títulos colectivos de Mohamed Salah como jugador

Campeón de la Superliga de Suiza con Basel en 2013

Campeón de la Superliga de Suiza con Basel en 2014

Campeón de la UEFA Champions League con el Liverpool en 2019

Campeón de la Supercopa de Europa de la UEFA con el Liverpool en 2019

Títulos individuales de Mohamed Salah como jugador

Ganador del premio Glo-CAF Award a la Promesa del Año en 2012

Ganador del premio Glo-CAF Award al Equipo Ideal en 2016

Ganador del premio al Jugador del Mes de noviembre de la Premier League en 2017

Ganador del premio Glo-CAF Award al Equipo Ideal en 2017

Ganador del premio Glo-CAF Award al Futbolista Africano en 2017

Ganador del premio a Mejor Jugador de la Premier League en 2018

Ganador de la Bota de Oro de la Premier League en 2018

Ganador del premio PFA Team of the Year en 2018

Ganador del premio FWA al futbolista del año en 2018

Ganador del premio PFA al jugador del año en 2018

Ganador del premio MVP contra Arabia Saudita​ en la Copa Mundial de Fútbol en 2018

Tercer puesto del premio de la UEFA al Mejor Jugador de Europa en 2018

Ganador del premio Puskás en 2018

Tercer puesto del premio The Best de la FIFA en 2018

Ganador del premio Glo-CAF Award al Futbolista Africano en 2018

Ganador de la Bota de Oro de la Premier League en 2019

Mejores goles de Mohamed Salah en su carrera



Revive los mejores goles de Mohamed Salah. (YouTube)

► Ya está en España: Neymar arranca su juicio y demanda millonaria a Barcelona



► Inesperada sanción: la multa de la RFEF al Barcelona por el fichaje de Antoine Griezmann este 2019



► Atlético se la juega: presentó recurso para que Álvaro Morata juegue el derbi ante Real Madrid



► Real Madrid al ritmo de samba: el récord que rompieron Vinicius y Rodrygo con sus goles ante Osasuna