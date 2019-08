"No me gusta el VAR": Mohamed Salah escoge el fútbol con errores porque "es apasionante"

Corrían apenas 23 segundos de juego de la esperada final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham. Sadio Mané lanzó un centro desde la izquierda del ataque 'Red' y el brazo de Sissoko interceptó el balón. Penal con suspenso. El VAR lo terminó validando y Mohamed Salah se encargó de convertir en gol el lanzamiento desde los 12 pasos. La historia es conocida, pero -a pesar del gol y el título de Champions- quedó un sinsabor en el egipcio.

Poco más de dos meses después, con el reinicio de la Premier League, el VAR invalida un gol en el último suspiro del duelo entre Manchester City y Tottenham, cuando Gabriel Jesus anota el 3 a 2 que le daba el segundo triunfo a los de 'Pep'. Con ese empate, Liverpool es uno de los dos líderes del torneo inglés. Sin embargo, queda otro sinsabor en Salah.

" No me gusta el VAR, siempre digo esto. No me gusta porque amo al fútbol como él es. Veo el VAR como algo bueno para proteger a los jugadores en acciones peligrosas. Solo creo que debería ser utilizado en esos casos, para proteger a los jugadores ", afirmó en una entrevista para la 'CNN'.

Para 'Mo', el deporte que escogió como estilo de vida es el mejor, con todas sus vicisitudes, con sus efectos y virtudes. " Yo acepto el fútbol con errores. Errores de árbitros o errores de jugadores. El fútbol es apasionante con errores ".

En lo más alto de la Premier

El gol que el VAR terminó por anularle a Gabriel Jesus, dejó como únicos punteros con puntaje perfecto a Liverpool y Arsenal con seis puntos. " No me gusta el VAR, pero significa que tengo más opciones de marcar más goles ", sentenció.

Y no solo eso. Así como puede beneficiar a algunos, condiciona a otros. Por lo pronto, el Liverpool buscará seguir en lo más alto de la Premier League cuando reciba en Anfiel a su co-líder, Arsenal, en el duelo más atractivo de la tercera jornada de la liga inglesa.

