El fútbol es para todos los gustos. Para muchos, Lionel Messi es mejor que Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Sin embargo, otra gran parte de la opinión pública considera a 'CR7' mejor que el argentino. Un caso similar se ha dado con el de Mohamed Salah en la Premier League, quien fue elegido como mejor jugador del torneo inglés esta temporada 2017-18 que está a punto de terminar.

A Pep Guardiola , técnico del Manchester City, no le ha gustado para nada esta designación hacia Mohamed Salah. Para el entrenador español, la premiación se la debió llevar uno de sus dirigidos: Kevin De Bruyne. Así lo evidenció luego de la entrega del trofeo de parte de la Professional Footballers' Association (PFA).

"Desde mi punto de vista, cuando uno analiza 10 meses, no hay un mejor jugador que él (De Bruyne)", dijo el entrenador Pep Guardiola en relación a Salah, atacante egipcio del Liverpool desde esta temporada.



Asimismo, consideró que los números no son todo en este deporte. "Quizás hay cifras mejores, pero para mí es el mejor. Esa es mi opinión y la de los jugadores pueden ser diferentes. No obstante al final, en el verano, él va a estar en casa como campeón", sentenció.



De otro lado, Mohamed Salah se prepara para el partido de este martes por las semifinales de la Champions League ante la Roma, su ex club en la pasada temporada. El cotejo de ida se llevará a cabo en el estadio Anfield de Inglaterra.

(Fuente: AFP y Depor)