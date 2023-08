El caso de Moisés Caicedo en el mercado de fichajes de verano ha dado un giro de 180 grados. Cuando todo hacía indicar que este viernes iba a pasar exámenes médicos en el Liverpool, tras el acuerdo que el cuadro de Anfield alcanzó con el Brighton, por 139 millones de euros, el joven volante ecuatoriano se ha tirado para atrás, comunicándole a los altos mandos del club blanquiazul que no se ve jugando en otro equipo que no sea el Chelsea. Por mucho dinero que pongan los ‘Reds’, el de Santo Domingo no piensa en mudarse a Merseyside.

“Puedo confirmar que el acuerdo Moises Caicedo con el club está cerrado, sea lo que sea que eso signifique al final. Queremos al jugador y no solo el acuerdo. No tenemos un tiempo infinito”, había dicho Jürgen Klopp este viernes, confiando en que el pacto entre Liverpool y Brighton bastaba para asegurarse la llegada de Caicedo.

El problema para los citados clubes es que la operación no tiene luz verde por parte del jugador. Según Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el ‘Moi’ Caicedo ha manifestado su intención de cumplir su palabra con el Chelsea para jugar en Stamford Bridge por las siguientes cinco temporadas.

A finales de mayo pasado, según la citada fuente, Chelsea alcanzó un acuerdo verbal con Caicedo y presentó una oferta al Brighton por casi 100 millones de euros. Sin embargo, el cuadro de ‘Las Gaviotas’ rechazó la propuesta de los ‘Blues’ al considerarla insuficiente. No se descarta que el ecuatoriano se declare en rebeldía para llegar a Stamford Bridge.





Chelsea seguirá luchando





Mientras tanto, en Inglaterra insisten que el cuadro londinense está dispuesto a subir su oferta por Moisés Caicedo. La cifra llegaría hasta los 120 millones de euros, monto similar al que se pagó a inicios de año al Benfica por el volante argentino Enzo Fernández. Así, el equipo azul espera conseguir el visto bueno del Brighton.

Luego de haber llegado al Brighton a mediados de la temporada 2021-22, Caicedo acumula un total de 53 partidos oficiales disputados, en donde ya marcó dos goles y sirvió tres asistencias. En la histórica clasificación del Brighton a la Europa League, el ecuatoriano tuvo un rol fundamental.





Moisés Caicedo tiene 21 años, juega de volante y es internacional con Ecuador. (Foto: Getty Images)





