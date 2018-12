Su salvador. Marouane Fellaini se vistió de héroe el último martes con un tanto agónico para el triunfo del Manchester United sobre el Young Boys por la Champions League, que le ha valido ser elogiado por su técnico Mourinho , quien se rindió ante el futbolista belga.



"Creo que ahora todo el mundo lo reconoce como se merece", dijo Mourinho a periodistas antes de la visita del sábado a Southampton por la Premier League.



"Todos saben que Marouane no es (Diego) Maradona, pero todos saben quién es Marouane y qué puede dar (...) Esta temporada y también la pasada hizo lo que los delanteros no podían hacer, que es marcar goles importantes en momentos importantes", agregó el entrenador portugués.



El gol en tiempo de descuento de Fellaini contra el equipo suizo no solo significó una victoria, sino el pase de los 'Diablos Rojos' a los octavos de final de la Champions League.



Fellaini llegó al United en 2013, llevado al club por su exentrenador del Everton David Moyes, una transferencia que no fue especialmente bien recibida por los hinchas. Reuters