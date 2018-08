José Mourinho no vive el mejor de los momentos en Manch ester United , incluso se ha revelado que pensó en renunciar. Según cuenta 'Mirror', el portugués no se siente respaldado por los directivos de la institución, quienes no cumplieron con sus pedidos, por lo que a inicio de temporada quiso dar un paso al costado.

El enfado del técnico es, principalmente, con Ed Woodward, vicepresidente de los 'Red devils'. El luso, antes del cierre del mercado para la Premier League, solicitó un defensor central para completar la plantilla.

Harry Maguire (Leicester City), Toby Alderweireld (Tottenham) y Yerry Mina (Everton) fueron los nombres que Mourinho entregó al alto mando de Manchester United. Ninguno de ellos llegó y la situación entre ambos bandos se tensó más.

"Cualquier otro entrenador ya habría renunciado", señala el portugués, reproduce 'Mirror'. Sin embargo y pese a todas las complicaciones, 'The Special One' seguirá al mando de los 'Diablos Rojos'.

Mourinho se quedará en Manchester United por la confianza que depositaron en él. Como muestra de ello, se acercaron al DT para ampliar el contrato que los une hasta el 2020. Pese a que por ahora el ambiente está cargado, el luso intentará destronar a Manchester City.