Esta temporada han salido a la luz los conflictos entre José Mourinho y Paul Pogba en Manchester United. Incluso, el técnico de los 'Red Devils' lo borró de algunos partidos, pero lo que sucedió entre ambos el pasado sábado luego del empate 2-2 ante Southampton ha dado que hablar en tierras inglesas.

Resulta que luego de la igualdad entre ambos clubes, José Mourinho se juntó con Pogba en el vestuario y le dijo de todo, según reporta el diario The Sun. "No juegas, no respetas a tus compañeros y tampoco a los hinchas. Matas la mentalidad de gente honesta que está a tu alrededor", le habría dicho.

Es más, las cosas no quedaron allí. Mourinho no tuvo compasión y se fue con todo con el volante francés. "Eres como una persona con una enfermedad con un virus encerrado en una habitación. Contagias a los demás", añadió.

Y es que el ex Juventus fue uno de los más señalados por el cotejo ante Southampton. No mostró su mejor nivel y eso parece que a 'Mou' lo llevó al límite.

Con el empate ante los 'Saints', Manchester United se colocó en la sétima casilla de la Premier League 2018. Su objetivo para esta campaña, parece, será únicamente clasificar a un torneo internacional.