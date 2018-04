Neymar al Manchester United: el trueque del PSG del que hablan en Inglaterra

Neymar será el jugador más codiciado para la próxima temporada o de aquí para el 2019-20. El delantero brasileño no se siente a gusto en el PSG y en Europa se habla de que su entorno hace todo lo posible por marcharse de París. En la institución parisina, sin embargo, no tienen pensado en dejar al astro de la Selección de Brasil cuando el proyecto de Champions League aún se mantiene en vilo para Al-Khelaifi como otros dirigentes del club.



De acuerdo a una información de ‘Daily Star, Manchester United se uniría al Real Madrid en la puja por Neymar. Mientras que Florentino Pérez ofrecería más de 200 millones de euros, los ‘Red Devils’ tendrían pensado en ofrecer a dos cracks a cambio más una millonaria suma.



Los jugadores en pro para finiquitar el pase de Neymar a Manchester serían Paul Pogba y Anthony Martial, dos de las inversiones más caras en la historia del United. El primero no ha tendido tal como se esperaba en Old Trafford, pese a su doblete frente al City. Y el segundo simplemente ha perdido titularidad en un equipo que prioriza otros jugadores.



Neymar costaría más de 300 millones de euros, tal como reportan en Europa. Pogba costó 120 millones y Martial, 80 millones. ‘Daily Star’ asegura que Mourinho y las dirigentes del United ofrecerían 50 millones de euros más por el pase de ese futbolista.