Manchester City logró la clasificación a mitad de semana a la final de la Carabao Cup y es puntero absoluto en la Premier League con doce puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor, el Manchester United. Aun quedan objetivos para Pep Guardiola ; sin embargo no sabe si los podrá lograr.

A pesar de ser el equipo que más gastó en Inglaterra, el español cree que el club no tiene el dinero suficiente para lograr levantar la Champions League y la FA Cup.

Antes del encuentro ante Cardiff por la FA, Guardiola explicó: " Para competir a un alto nivel en cuatro competiciones se necesitan 22 mejores jugadores".



"No hemos pagado por un jugador 100 millones o 90 m o 80m", agregó . "No podemos pagar en este momento. Ellos (la directiva del City) me dicen que no podemos. Esa es la verdad. Tal vez en el futuro va a suceder"



Manchester United , Liverpool y Chelsea han gastado en más de un jugador que la cantidad del City. La semana pasada Alexis Sánchez firmó para el United después que los 'ciudadanos' no igualaran su salario básico de 350,000 libras por semana.