El FC Barcelona estaría ante su oportunidad de oro para fichar a Paul Pogba luego que el representante de este, Mino Raiola , pidiera públicamente al Manchester United que lo venda como respuesta a las críticas del legendario Paul Scholes.



Todo empezó con los comentarios del exjugador del Manchester United por la pobre actuación del francés ante el Brighton. "Hay falta de líderes. Pogba debería ser quien asumiera este papel. Sería el candidato ideal, pero el problema es que hizo otro partido realmente pobre. Es un inconsistente", dijo el 'Colorado'.



Mino Raiola no se quedó callado y a través del Twitter, le respondió a Scholes por las críticas a su representado. Como si no fuera ya suficiente la tensión entre las partes, sugirió que el Manchester United venda a Pogba. Y aquí el FC Barcelona aparece como el gran beneficiado.



"Algunas personas necesitan hablar por miedo a ser olvidadas. Paul Scholes no reconocería a un líder aunque estuviera delante de Winston Churchill", fue lo primero que escribió Raiola en su cuenta de Twitter.



"Paul Scholes debería convertirse en director deportivo y aconsejar a Woodward -que es el vicepresidente del United-, que venda a Pogba. Pasaría noches de insomnio para encontrarle a Pogba un nuevo club", agregó en un segundo tuit. ¡'Culebrón' de verano!