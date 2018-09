Manchester United tuvo una semana cargada luego que fueran eliminados de la Copa de la Liga a manos del modesto Derby County y, un día después, Paul Pogba y José Mourinho fueron el foco de atención por una supuesto enfrentamiento.

En conferencia de prensa, el entrenador de Manchester United se encargó de desmentir tal información y aclaró cómo es la relación con el francés. "Nuestra relación jugador-técnico es buena. Nadie entrenó mejor que Paul Pogba el martes, miércoles, jueves y viernes, entrenaron tan bien como él, pero no mejor. Jugará mañana ante West Ham", explico el portugués.

El reciente miércoles, en entrenamiento del equipo, las cámaras de Sky Sports captaron el tenso cruce de miradas entre José Mourinho y Paul Pogba, que provocó los rumores sobre un capítulo más de los desacuerdos entre ambos personajes.

"Nosotros siempre entrenamos de esa forma, no me importan las cámaras, no sé de que pelea hablan, nuestra relación es buena. Él es un jugador como el resto, ningún jugador es más grande que el club. Si estoy muy contento por su trabajo, va a jugar, y si no lo estoy, no va a jugar, es así de simple. Manchester United es más grande que nadie y tengo que defender eso", agregó 'Mou'.

José Mourinho , tras la derrota ante Derby County, reveló que había tomado la decisión de que Paul Pogba deje de ser el segundo capitán del equipo, confirmando una información publicada poco antes por el periódico The Times.

Manchester United chocará este sábado con West Ham por la fecha fecha 7 de la Premier League en el Estadio Olímpico de Londres. Los 'Red devils' se ubican en la séptima posición, con diez puntos.