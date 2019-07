Pogba quiere ir al Real Madrid: el último pedido de Raiola para sacarlo del Manchester United

El agente de Paul Pogba , Mino Raiola, desea una "solución satisfactoria" para ambas partes en el conflicto por la salida del francés del Manchester United rumbo al Real Madrid de cara al mercado de fichajes 2019.



En declaraciones a la radio británica Talksport, Raiola explicó que el club sabe el deseo de Pogba desde hace mucho tiempo. "El jugador no ha hecho nada malo. Ha sido respetuoso y profesional en todos los sentidos y siempre", aseguró.



"Es una pena que haya gente que critique sin la adecuada información y me da pena que el club no tome una posición ante esto", agregó.



Estas palabras llegan días después de que el propio Raiola afirmase en el periódico 'The Times' que "todo el mundo conoce el deseo de Paul de marcharse".



Al centrocampista galo se le ha relacionado con Real Madrid y con el Juventus de Turín. En estos momentos, Pogba se encuentra junto a sus compañeros en Perth (Australia), donde el United está realizando la pretemporada.



