Los 10 fichajes más caros de la temporada 2019-20 de la Premier League [FOTOS]

Como se esperaba, los clubes del norte de Londres animaron el último día del mercado de fichajes de la Premier League , con Giovanni Lo Celso, Ryan Sessegnon y Kieran Tierney, Tottenham y Arsenal dieron un espaldarazo a sus plantillas respectivas.

Por otro lado, el belga Romelu Lukaku selló su deseado traspaso al Inter de Milán; sin embargo, el club de Old Trafford no anunció ningún otro movimiento. Los 'Diablos Rojos' no buscaron un sustituto.



Eso sí, el United cerró el traspaso más caro de esta temporada en Inglaterra, al concretar el fichaje del defensor Harry Maguire procedente del Leicester City por 87 millones de euros.



Mientras que los dos grandes favoritos Manchester City y Liverpool llegaron al último día con los deberes hechos. El vigente doble campeón cerró el miércoles la llegada del lateral de la Juventus Joao Cancelo y recuperó al tercer arquero, Scott Carson, procedente del Derby (D2). AFP

