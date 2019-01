Quiere a Denis pero...: Unai Emery reconoció que Arsenal no tiene dinero para fichar

Cuando querer no necesariamente es poder. Unai Emery , técnico del Arsenal , es consciente de que su equipo necesita reforzarse, pero también sabe, y reconoce, que el cuadro londinense no cuenta con dinero para fichar. Así aseguró el entrenador de los 'Gunners' en rueda de prensa tras ser consultado sobre la posible llegada de Denis Suárez.

"No sé como está su situación pero sé que el club está trabajando para lograr la cesión de jugadores que puedan ayudarnos con sus cualidades", dijo Emery sobre el mediocampista del Barcelona, que sí o sí quiere encontrarle equipo al futbolista de 25 años.



El técnico también fue preguntado por Éver Banega, mediocampista del Sevilla, a lo que respondió que sabe que es muy bueno, si bien confesó no poder decir mucho más y que no tenía noticias nuevas.



La necesidad de fichar un centrocampista creativo se ha acuciado tras la más que posible marcha de Aaron Ramsey a la Juventus (aunque no se incorporaría hasta verano), parece inminente.



"Mi idea es que se quede aquí. Necesitamos sus actuaciones. Los últimos partidos he estado muy contento con él y él ha estado muy comprometido. Su futuro es para él, para su familia, para su agente..Respeto su decisión y no puedo decir mucho más", explicó Emery.