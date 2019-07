¡Está casi listo! Everton practica inglés en medio de rumores de su llegada al Arsenal [VIDEO]

Everton fue la gran revelación en la Copa América 2019. El delantero de Brasil recibió el trofeo al goleador del torneo con tres anotaciones y se llevó las palmas del estadio de Maracaná de Rio de Janeiro en la final ante Perú. Esto hizo que los equipos de Europa pongan los ojos sobre él.

Gremio no estuvo dispuesto a dejarlo ir en primer término; sin embargo, las importantes llegaron y no pudieron decir que no. Arsenal es el primer equipo en mostrarse interesado y ha sido elegido como el ganador. Everton viajará a Londres.

Hace unas semanas, los informes desde Brasil indicaban que médicos del club dirigido por Unai Emery viajaron a Porto Alegre para realizar los exámenes médicos de rigor al futbolista. Hoy, un video de él practicando inglés da a entender que sería cuestión de horas para que se oficialice la contratación.

Everton practica inglés en Instagram. (Instagram)

Las complicaciones nacieron debido a que Gremio aun no lo quería dejar salir. "El Gremio no tiene nada, no es una conjetura. No trabajamos en lo que no tienes. Mantengo contacto frecuente con el agente del jugador. Creo que es un deseo de muchos clubes", dijo Romildo Bolzan. Jr., presidente de la Cofradía.



Al parecer los 30.5 millones de euros que pagarían los 'Gunners' serían irresistibles para 'Tricolor' que tiene que enfrentar el Brasileirao, la Copa de Brasil y la Copa Libertadores de América.



