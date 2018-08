Manchester United le arruinó la fiesta a su rival de la ciudad, el Manchester City , que de ganar el derby en la fecha 33 se coronaba campeón de la pasada temporada de la Premier League. No lo hizo, no pudo celebrar ante los 'Diablos Rojos' y de ese partido, José Mourinho recordó una anécdota reveladora: los 'Citizens' tenían listos los polos para el festejo con un mensaje peculiar.

El entrenador portugués concedió una entrevista en la que habló del documental que se emite en Amazon Prime sobre el Manchester City en el que hay una parte donde él sale y dijo que "si estoy en la película podría pedir derechos. Sabes que una película sin mí no vende mucho. Necesitaba estar allí".

Pero eso no es todo. Jose Mourinho se puso condescendiente con la exigencia de derechos por aparecer en la docuserie "All or Nothing" a cambio de que "me envíen una de las camisetas que tenían en el túnel cuando jugamos allí", recordando el triunfo por 3-2 ante el City, en el estadio Ettihad, que le impidió dar la vuelta olímpica en casa ante su gente.

¿Qué decía el polo que ahora reclama Jose Mourinho es lo que muchos se preguntan y que el mismo entrenador de Manchester United se encargó de revelar? "Lo hicimos el día del derby", según confesión del portugués que se siente feliz de haber evitado que el cuadro de Pep Guardiola festeje en su cara.

El próximo derby de Manchester aún está programado para el 11 de noviembre de este año. ¿Habrá revancha de los citizens o nuevamente Mourinho se impondrá a Pep Guardiola?