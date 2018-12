Mourinho sufre de grandes críticas esta temporada con Manchester United. El portugués tiene en su plantel a grandes jugadores que no toma en cuenta, este es el caso de Fred , quien no ha tenido muchos minutos.



Fred , quien se unió al United proveniente del Shakhtar Donetsk durante la última pretemporada por una cifra que según medios británicos alcanzó las 52 millones de libras esterlinas (66,29 millones de dólares), sólo ha sido titular en seis de los 15 partidos de los "Diablos Rojos" en la Liga Premier.



El brasileño no fue citado en el empate 2-2 del miércoles contra el Arsenal y, debido a su falta de minutos en su club, el jugador de 25 años perdió su lugar en la selección de su país.



Sin embargo, Mourinho dijo que Fred tendrá nuevas oportunidades.



"Paso a paso. También hay otros jugadores en otros clubes que necesitan minutos y algunos de ellos han jugado incluso menos de lo que juega Fred", dijo Mourinho en una conferencia de prensa antes del duelo del sábado contra el colista Fulham.



"Cuando el equipo sea más fuerte en lo defensivo y no necesite de un mediocampo más preocupado por dar equilibrio que de estar involucrado en la creación (...) el panorama para Fred cambiará por completo", agregó.



El United ha recibido 25 goles esta temporada, uno más de los que ha anotado, y se ubica octavo en la Premier con 23 puntos, a ocho unidades de los cuatro primeros que clasifican a la Champions League.