Premier League: ¿quién fue el mejor entrenador de la liga? [INFOGRAFÍA]

Los aficionados al fútbol que se basan solo en títulos, escogerán a Pep Guardiola como el indiscutible mejor entrenador de la última edición de la Premier League. Su Manchester City cerró el torneo con una racha de 14 victorias consecutivas, le remontó siete puntos al Liverpool y ganó su sexta liga.

Sin embargo, otros están en desacuerdo con asociar, por defecto, al ganador con el mejor. No es que Guardiola –quien obtuvo 8 de las 10 ligas que disputó– no pueda serlo, pero quienes pertenecen a esta corriente y escogen a Pep, no es necesariamente por sus títulos, sino por el estilo y la calidad de juego de sus equipos.

¿Alguna razón para bajar a Pep Guardiola del trono? La principal es el dinero: el DT ha gastado US$ 680 millones en fichajes desde que llegó al Manchester City. Por eso se le reprocha tanto no haber ganado la Champions League hasta ahora. Mientras más es el gasto, mayor es la obligación y más feroz es la crítica.

Jürgen Klopp

El entrenador alemán debe ser el 'segundón' más querido y con el que más se identifican los entendidos en los últimos años. Ha sido noble la manera en la que le ha dado batalla a Guardiola, siendo el segundo lugar con más puntos (97) en toda la historia de las cinco grandes ligas de Europa, y en la Champions le ha remontado un 3-0 en el Camp Nou, algo jamás visto en la historia del torneo.

Su estilo es vertical, agresivo y directo. Además, es un motivador. Sus jugadores mejoran bajo su mando –aunque Guardiola es más reconocido en este punto– y ha firmado los mejores números en la Premier League: tiene al arquero con más partidos invicto, su defensa es la que menos goles recibió, sus laterales rompieron un récord de asistencias y tiene a dos de los tres goleadores de la liga.

Sin embargo, sus fichajes también han sido fuertes. Jürgen Klopp es el entrenador que más dinero gastó esta temporada: US$ 208 millones, repartidos entre Alisson, Keita, Fabinho y Shaqiri. ¿Es el ex Dortmund, como Guardiola, un técnico que no llegaría a la élite si no estuviera dirigiendo a un equipo millonario?

Mauricio Pochettino

Sin fichajes en julio ni en enero, su Tottenham sigue mejorando temporada a temporada, manteniendo un franco ascenso desde 2014, cuando llegó al club. De un estilo similar al del Manchester City, los 'spurs' pelearon con los 'citizens' y con Liverpool codo a codo hasta que empezaron las lesiones y la seguidilla de partidos.

Mauricio Pochettino dice que Pep Guardiola lo hace "ser un mejor entrenador". (Foto: Getty Images / Video: ESPN)

No solo Harry Kane: otros 9 jugadores se perdieron alguna parte de la temporada. Tottenham acusó la fatiga y la escasez de plantel y se desinfló en el último tercio de la Premier League. También en la 'Orejona', pero sacó adelante, de forma milagrosa, la llave contra el City. Y ante Ajax, Lucas Moura vivió la noche de su vida.

Es aquí donde muchos le ven mérito a Mauricio Pochettino. Y lo dice él mismo, en una entrevista a El País: "Yo prefiero hablar de desarrollo táctico, que es las muchas maneras de jugar que debe tener un equipo, y que se aplican según el partido. No trabajo con sistemas rígidos, como 4-3-3. Eso es para equipos como Liverpool o el City, con el dinero para comprar futbolistas que jueguen, se adapten e impongan el sistema que buscan sus entrenadores".

Finalmente, como tributo a su angustioso tercer lugar –plaza que conquistó en la penúltima fecha–, Maurizio Sarri también puede ser incluido en esta lista. Gastó más que 'Poch' y menos que Klopp, pero su Chelsea lució desdibujado en muchos tramos de la Premier, muy lejos del vértigo que supo darle al Napoli por varios años.

Si de ti depende, ¿a qué entrenador contratarías?

