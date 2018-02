Al mismo estilo de la Bundesliga y otros torneos del Viejo Continente. La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha dado el visto bueno a la introducción de un parón invernal en la Premier League , similar al de las principales ligas de Europa, a partir de la temporada 2019-20, informa este martes el diario británico The Times.

Según el rotativo, la FA, la Premier y la Football League (EFL), la competición que contiene tres divisiones que ocupan el segundo, tercer y cuarto nivel del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra, han acordado encajar un parón de dos semanas a comienzos de febrero, poco antes de retomar las competiciones europeas.

Esta pausa, no obstante, no afectaría a la tradicional y característica jornada de 'Boxing Day', el 26 de diciembre, un día marcado en rojo por los aficionados al fútbol en Reino Unido. Con este nuevo sistema, los clubes de la Premier League dispondrán de un periodo de al menos 13 días de recuperación tras el congestionado calendario navideño y antes de la disputa de las fases finales de la Champions y Europa League.

El parón, que obligará a que la FA Cup se dispute sin partidos de desempate ('replays'), no afectará, sin embargo, a la Championship, League One y League Two, la segunda, tercera y cuarta división inglesa, respectivamente, puesto que sus clubes precisan de todos los fines de semana para completar las 46 jornadas.

La mayoría de los entrenadores recibirían con los brazos abiertos la mencionada interrupción invernal. Alguno como Pep Guardiola, técnico del Manchester City, llegó a asegurar el pasado mes de diciembre que el calendario navideño estaba "matando a los futbolistas". Las principales ligas de Europa como La Liga (España), Bundesliga (Alemania), Serie A (Italia) y Ligue 1 (Francia) tienen todas un parón invernal que oscila entre los 11 y los 22 días de descanso.



Fuente (EFE)