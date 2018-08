El técnico del Tottenham Hotspur , Mauricio Pochettino , dijo estar contento con su plantel a pesar de que el club no contrató ningún jugador en el mercado de transferencias que cerró este jueves. Este hecho no se producía en ningún conjunto de la Premier League desde el 2003, cuando el Leeds United tampoco fichó a ningún futbolista.

Pochettino solicitó al final de la temporada pasada a los dueños del club que contrataran algunos jugadores después de que los 'Spurs' terminaron entre los tres primeros de la Premier por tercera temporada consecutiva.



Si bien su intento por fichar al mediocampista del Aston Villa Jack Grealish no tuvo éxito, Pochettino se mostró satisfecho al hablar ante los medios previo al inicio de la Liga Premier el sábado ante el Newcastle United, diciendo que no se trata de hacer contrataciones "de moda".



"Es difícil que la gente entienda que el Tottenham no fichó ni vendió ningún jugador, pero a veces en el fútbol necesitas comportarte de manera diferente y estamos contentos con nuestro equipo", aseguró el argentino.



"Si no podemos mejorar nuestro plantel, es mejor mantenerlo unido (...) No se trata de contratar porque está de moda. No tengo dudas de que vamos a ser competitivos, con o sin fichajes", añadió.



El Tottenham se mudará en septiembre a un nuevo estadio de 62.000 espectadores después de jugar su primer partido como local contra el Fulham en el Estadio Wembley, donde fue local la temporada pasada.