Los quiere, pero sabe que en el mercado de pases todo puede pasar, especialmente cuando el interesado es el Real Madrid , el vigente monarca de Europa. Presentado en conferencia de prensa, el técnico italiano, Maurizio Sarri, habló con los medios londinenses sobre la posibilidad de que Eden Hazard y Thibaut Courtois sigan en la próxima temporada. Su mensaje no es nada auspicioso para los hinchas ‘Blues’ en el presente mercado de pases.



“Siempre nos gustaría mantener a nuestros jugadores más fuertes, pero tendremos que ver cómo va el mercado de transferencias en los próximos días”, indicó el mandamás del Chelsea , dejando entrever la salida de dos de sus principales jugadores de la plantilla.



Como se sabe, Real Madrid habría presentado ofertas por ambos jugadores, en un hecho que no es solo comentado en España, sino también en la propia Inglaterra.



"Quiero aclarar que me siento más como un director de campo que como un gerente general", prosiguió Sarri, después de haberle consultado sobre un posible movimiento para Gonzalo Higuaín. "Creo que soy uno de los pocos gerentes que está aburrido por el mercado de transferencias. No quiero hablar sobre el mercado de transferencias y no estoy tan interesado en él. Nuestra tarea como gerentes es hacer crecer a los jugadores que tenemos".



Sarri agregó, finalmente, que le preocupa más el tema del mediocampo que la propia delantera del Chelsea , en donde la continuidad de Álvaro Morata está en duda. Ya llegó Jorginho para darle juego al medio, ¿alguno más vendrá al equipo?



Chelsea se encuentra en un proceso de armado de plantilla, dado que Courtois como Hazard prácticamente tienen un pie fuera de Stamford Bridge.