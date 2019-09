Real Madrid se lamenta: Pogba cambiaría el United por otro club de la Premier a cambio de 200 'kilos'

► ¡Florentino lo tiene en la lista! Real Madrid se interesa por el 'Nuevo Drogba' para la campaña 2020-21



► Real Madrid sonríe: PSG descarta a Mbappé y a Cavani para el debut por Champions en Francia

En el momento menos pensado. Si de 'culebrones' de este mercado de verano se trata, nadie podrá negar que los rumores sobre la llegada de Paul Pogba al Real Madrid fueron el pan de cada de la prensa internacional. Cuando todos creían que el volante francés del Manchester United terminaría haciendo maletas antes del inicio de esta temporada, un inesperado giro de eventos tiraría las negociaciones por la borda y el '6' se terminaría quedando.

Sin embargo, tal parece ser que el futuro de Pogba en Old Trafford no estaría del todo zanjado. Según pudo dar a conocer este lunes el reconocido portal web de noticias 'Don Balón', el jugador de 26 años podría terminar fichando por el Chelsea inglés a cambio de 200 millones de euros. Sí, leíste bien. Y es que luego de un mercado sin inversiones producto de la sanción impuesta por la FIFA, los de Londres estarían en condiciones de desembolsar una fuerte cantidad de dinero en el próximo verano.

Asimismo, tal y como señala la citada fuente, el fichaje de Pogba contaría ya con la aprobación de Roman Abramovich, máximo mandatario de los 'Blues'. No obstante, aún hay un tema por resolver y es el convencer al jugador de dejar el United para irse a otro club de la Premier League. Además, otros clubes como el Real Madrid y la Juventus también están al acecho del francés, así que cualquier cosa podría pasar.

En el Real Madrid aún sueñan con Pogba

El el último libro de fichajes en territorio europeo, Real Madrid fue uno de los grandes protagonistas no solo porque se hizo con los servicios de Eden Hazard, sino porque forzó para tener a Paul Pogba. Los merengues conversaron duramente semanas con Manchester United ya que el volante era un pedido expreso del técnico Zinedine Zidane , pero finalmente al mediocampista francés no lo dejaron salir y tuvo que quedarse en Old Trafford.



No obstante y pese a la resistencia del United en querer vender a Paul Pogba, una de sus piezas fundamentales en su esquema de juego, el DT del Real Madrid le ha pedido al presidente Florentino Pérez que haga un esfuerzo e intente su contratación para este mes de enero de 2020. Así lo reporta este miércoles el portal español Diario Gol.



► Jugadores de Valencia se revelan y dejan solo a DT en conferencia de prensa por Champions



► Uno más a la lista: PSG suma una nueva baja para el debut ante Real Madrid por Champions League



► 'Negociazo': Teemu Pukki, el delantero del momento en la Premier League por el que su club no pagó ni un centavo



► Valverde cruza los dedos para que no pase: Barcelona podría quedarse un mes sin Ansu Fati